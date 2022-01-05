快儲水！高雄3區「明天起停水23hrs」影響9800戶

▲高雄市3行政區將停水23小時。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台水公司七區處大崗山給水廠為配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」，預計於6日晚上10時停水至7日晚上9時，共計23小時，合計停水9800戶。對此，台水呼籲，請民眾提早儲水，避免管線末端用戶無水可用。

台水公司第七管理處表示，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，須配合辦理頂潭路1200mm管線改遷工程，預計6日晚上10時至7日晚上9時，執行停水作業。

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台水公司第七管理處指出，將逐一檢視工程細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，另呼籲民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，有問題都可撥打免付費客服電話1910、大崗山給水廠(07)6230952。

受影響的區域有：

彌陀區全區

梓官區全區

岡山區：信義里、白米里、協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前鋒里、石潭里

停水期間注意事項：

1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

2.如未關閉抽水機電源：

馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

5.復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知本公司，將派專人到府服務。

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