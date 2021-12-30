松聯大哥萬年祥爆家醜！帶女兒撂人擋前妻+股東　驚人董座月薪曝

▲松聯幫大哥萬年祥與女兒萬依絨，2019年初帶著黑衣人到楊姓前妻昶竣公司，將門關起來不讓股東們離開因此父女挨告。（資料圖／《ETtoday新聞雲》）

記者黃宥寧／台北報導

松聯幫大哥萬年祥2019年帶著女兒萬依絨及5名黑衣人，前往楊姓前妻公司，限制前妻及股東們進出出會議室權力，甚至恫嚇「門給我關起來，沒講好一個都不要給我走」等，並強迫股東們在「昶竣股份持有聲明書」上簽名，父女倆也因此挨告，士林地院日前審結依強制罪處萬年祥有期徒刑3月，可易科罰金9萬、萬依絨無罪。

判決指出，萬年祥與楊姓前妻育有1子，2人在2018年3月離婚，而女兒萬依絨與萬少丞則是萬年祥非婚生子。2019年1月9日下午，萬年祥與女兒前往內湖楊姓前妻公司，萬年祥基於恐嚇及強制的犯意，一進會議室就對著裡面的人命令「門給我關起來，沒講好一個都不要給我走」、「你們今天沒有給我一個交待，誰都不准給我出去」等語恐嚇，且命令黑衣人將會議室門關起來站在門邊。

霸氣的萬年祥甚至朝曾姓股東丟擲打火機，要林、洪、等股東在事先備妥的「昶竣股份持有聲明書」上簽名，導致在場的人因此心生畏懼，事後也對萬年祥、萬依絨提告。

審理時，萬年祥坦承犯行，法官審酌他不思理性解決紛爭，以此方式妨害楊姓前妻等人，惟念他犯後態度良好，兼衡犯罪動機、手段等，衡量他現在擔任萬年開發公司董事長，月薪約新台幣70到80萬元、單身、無家人需扶養，依強制罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬；至於被控無故侵入住宅部分，法官認為檢察官所舉事證，經綜合評價調查證據的結果無法認定2人有無故侵入他人住宅犯行，應無罪諭知。