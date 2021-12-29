孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

▲蔣宋美齡的外甥女「孔二小姐」孔令偉，生前均以男性裝扮公開亮相。（圖／翻攝自網路）



圖、文／鏡週刊

已故前第一夫人蔣宋美齡的外甥女、人稱「孔二小姐」的孔令偉，雖已去世27年，名下卻還有一批市價上千萬元的股票。本刊調查，今年6月中信金召開股東會前，曾寄了1封出席通知書到士林官邸給孔，原因是她擁有67萬股、市價大約1,700萬元的股票。至於她為何持有這些股票？是蔣家贈與或自行購買？則無法證實。可以確定的是，這批股票未來極可能收歸國庫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊檢視這封出席通知書的內容，信件於今年5月寄出，收件地址為士林官邸、收件人是「朱○○轉孔令偉」，因士林官邸管理單位、台北市政府工務局公園路燈工程管理處找不到此人和孔令偉的親友，於是再把信件轉至位於圓山大飯店內的「孔二小姐故居」， 但圓山飯店亦無法處理，只能將信件留存。

▲位於圓山飯店園區內的孔二小姐故居，已在今年三月開放參觀。（圖／鏡週刊提供）

本刊調查，信中的收件人「朱○○」是華興中學前會計主任，也是蔣宋美齡籌建振興醫院時期的老員工，與蔣宋互動頻繁，股票很可能是由他管理。由於孔二在1994年過世後，當時國稅局判定她的遺產約有2.8億元，遺產的唯一繼承人、胞姊孔令儀必須繳納1.5億元稅款，引發孔令儀不滿，因此跨海打官司，最後敗訴收場。

國稅局當時查出，孔二在過世前1個月，就委託人將財產匯往美國，專家研判，這筆股份很可能就是當時未清空的財產。根據《民法》規定，如果財產無人認領，利害關係人或檢察官可向法院聲請選任遺產管理人，並由法院公告，若超過6個月仍無人認領，就要收歸國庫，成為全民的資產。

孔二小姐小檔案

姓名：孔令偉

家世：孔子後代，父親為南京政府行政院長孔祥熙，母親為宋靄齡，她是家中次女，故稱孔二小姐，阿姨為已故前第一夫人蔣宋美齡。

生平：長期經營圓山飯店，是圓山第一任總經理，與蔣宋美齡情同母女，穿著打扮宛如男性，終身未婚。1994年因直腸癌在台北去世，享壽75歲，遺體進行防腐後，運往美國芬克里夫墓園安葬。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【極密遺產送國庫1】以為遺產已清空 一封通知書揭孔令偉私房錢祕辛

【極密遺產送國庫2】過世前急售股票匯海外 孔二小姐驚人欠稅罰款金額曝光

【極密遺產送國庫3】孔二小姐龐大股票哪裡來？ 專家：應與婦聯會有關