泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

▲110學年度台灣大學希望入學放榜，嘉義女中劉玉華（右）錄取醫學系、葉佩貞（左）錄取國際企業學系 。（圖／嘉義女中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義女中高三生劉玉華家中生活困苦，父親臥床，由新住民媽媽照顧，曾到泰北志工服務的她，看見生命韌性，體認生命有無限可能，透過台大希望入學錄取醫學系，未來立志當有溫度醫者。

國立嘉義女中校長蔡枳松今天接受中央社記者訪問表示，台灣大學針對來自弱勢家庭的學生設立「台大希望計畫」，110學年度台大希望入學昨天放榜，嘉女劉玉華錄取醫學系、葉佩貞錄取國際企業學系，師生與有榮焉。

蔡枳松指出，劉玉華母親是印尼新住民，父母晚婚，其父親因健康因素及年事已高，生活自理能力下降，目前臥床，照顧責任則落在劉玉華及其母親身上，哥哥則領有身心障礙手冊，平日開銷省吃儉用，靠政府津貼補助、獎學金等支應。

蔡枳松說，劉玉華住在嘉義縣中埔鄉偏遠聚落，為一處老舊三合院，上學搭公車往返車程近2小時，雖然可申請住學校宿舍，劉玉華仍堅持通勤回家分擔母親辛勞；在課業上，劉玉華成績皆是名列前茅，1、2年級每學期都保持班上第1名，平均皆達90分，非常難能可貴。

蔡枳松表示，劉玉華不僅成績好又懂事，還擔任學校志工，協助學校志工團及園遊會義賣，另外，高一並爭取到獎助金至泰北志工服務、參加校內小太陽志工隊進行各項扶弱募款活動、錄製成語小故事給偏鄉弱勢學童做教材。

劉玉華接受記者訪問表示，高一寒假特地到泰北服務，主要因為媽媽來自生活條件不佳的東南亞國家，11天的志工服務，與自己生活環境有部分共同點，因家住在偏遠聚落，沒有自來水供應，加上無熱水器，平常都是燒開水飲用或盥洗。

劉玉華說，泰北服務，影響深遠，當地居民雖然生活條件不好，但他們卻很樂觀，讓人看見了生命的韌性，且國中時讀過1本小說的1段話，至今記憶深刻，「生命有無限可能，只要堅持地撐下去，就會有奇蹟發生，並帶給有需要的人」，因為這句話，未來立志當1名有溫度醫者，帶給需要的人溫暖。

嘉女表示，劉玉華、葉佩貞在學期間，師長積極協助爭取獎學金，包括劉俊杰提供每學期12名貧弱學子、每人新台幣3萬元獎學金，今年因校長蔡枳松協助劉玉華爭取到元大金控的20萬元獎學金，劉玉華則自願放棄領取劉俊杰獎學金機會