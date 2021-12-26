北市3項元旦新制　「台北車站周邊禁菸」最高罰1萬元

▲自2022年1月1日起，台北車站周邊禁菸。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

2022年即將到來，台北市元旦起有3項新制將上路，其中包括台北車站周邊場域除了吸菸區之外，其他地區一律禁菸，違者可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

北市2022年1月1日起共有3項新制，交通部分，交通局停管處推出「路外停車場機車轉乘捷運優惠」，為鼓勵民眾搭乘捷運至目的地，除了現有「路邊」機車轉乘捷運停車優惠外，2022年1月1日起，提供轄管「路外」停車場機車轉乘捷運優惠方案。

停管處指出，民眾如果於路外停車場停放機車，離開停車場時使用悠遊卡繳費，且相同悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，每筆停車費即可直接享有折扣5元轉乘優惠，鼓勵民眾轉乘捷運，提高民眾轉乘意願。

而環保局推出「第二期空氣品質維護區」，劃設的範圍包含台北國際航空站（松山機場），以及北市3座垃圾焚化廠（內湖、木柵、北投），自2022年1月1日起，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違者按車種可處新台幣500元至2000元罰鍰，最高可處6萬元罰鍰。

另外，台北車站周邊場域自2022年1月1日起，除了吸菸區之外，其他場地禁止吸菸；實施禁菸範圍東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路1段、重慶北路1段、北側至市民大道1段、北平西路間之區域，在禁菸場所吸菸者，將依《菸害防制法》第31條第1項規定，處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

▼台北車站周邊禁菸區。（圖／台北市衛生局提供）