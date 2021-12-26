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法國單日首破10萬確診！　連續3天創新高　

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲法國累計確診人數迅速突破900萬例。（圖／路透）

文／中央社巴黎25日綜合外電報導

法國公共衛生機構今天通報，過去24小時境內新增10萬4611人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），連續第3天創單日新高紀錄，累計確診攀升至908萬8371例。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定27日與政府重要成員舉行視訊會議，研商新防疫措施。法國官員擔心Omicron變異株快速蔓延擴散帶來的效應。

法國衛生當局已於24日建議成人，於完整接種疫苗3個月後施打一劑追加劑。如今法國政府正著手邁向把核發給已接種疫苗者的健康通行證，僅於施打追加劑後才有效。而進入咖啡廳、餐廳和公共場所以及進行國際旅行，必須持有效健康通行證。

法國部分地區已實施本身的抗疫安全措施。例如，東南部薩瓦省（Savoie）重新實施強制戴口罩，不僅室內公共場所，連戶外也必須戴口罩。而鄰近的義大利剛實施此措施。

最新確診數據標誌著自12月伊始以來疫情急速升溫：12月4月首度突破5萬確診大關，其後新增確診一直穩定攀升。

法國今天新增84人病故，境內累計染疫不治達12萬2546人。

根據法國衛生部數據，法國目前有5271萬人接種至少一劑疫苗，約占法國人口78.2%；有5160萬人完成2劑接種，約占法國人口76.5%；有2194萬人接種第3劑疫苗。

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