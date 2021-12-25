遭媽男友「侵犯94次」！12歲少女悲吐：盡量閃開他還是硬上

▲葉男對前女友的大女兒伸出狼爪遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／綜合報導

台南一名葉姓男子2016年間涉嫌要求前女友的12歲大女兒君君（化名）幫忙打手槍31次，並且性侵對方63次。台南地院審理後，依對十四歲以下女子犯強制猥褻罪、強制性交罪，將葉男判刑12年，可上訴。

判決指出，葉男2015年起與君君母親交往，並與君君、君君的妹妹及外婆一起同住。不料，2016年5月底至12月底，葉男竟要求君君替他打手槍，前後達31次；另一方面，葉男於2016年9月至2017年11月間，以每周一次的頻率，逼小君口交以及強行性侵共63次。

君君證述，葉男搬到家裡沒幾個月、她小學六年級下學期時，就替對方打手槍，並在國一時替對方口交，而葉男每週都有猥褻、性交行為，持續到2017年11月6日被安置之前；她說，葉男會挑白天、母親上班的時候性侵她，以及晚上大家睡在房間時，要求她幫打手槍，「雖然我會盡量閃開，但他還是會硬上」。

葉男否認犯行，辯稱君君為何受害1年多期間，未向同住的外婆、母親求助？且君君與君君母親、外婆說詞有諸多矛盾、不合理之處，再參考2017年君君曾寫信給他，稱「真的好想你」，若他真的有性侵，信件內容不應出現這樣的文字。

對此，法官勘驗相關事證，不採信葉男說詞，另考量君君被社會局安置，接受心理諮商後，曾一人默默哭泣，長達30分鐘以上，且某次搭乘電梯看到一名刺青男子，整個人竟嚇到不發一語、僵住無法走動等情況，結果顯示君君已出現創傷後相關症狀。

法官審酌後，依對十四歲以下女子犯強制猥褻罪共31罪，各處有期徒刑3年2月；又對十四歲以下女子犯強制性交罪共63罪，各處有期徒刑7年2月，葉男實際應執行有期徒刑12年，可上訴。