▲開顱男誤搭公車困梨山！6度低溫險凍死，警夜奔百公里助返家 。（圖／民眾提供）



記者哈勇嘎奧／台中報導

暖心平安夜！台中市一名57歲劉姓男子因為癲癇曾動過開腦手術，導致失智症，平安夜獨自外出，誤搭豐原客運在梨山公車站附近迷途，劉妻急得報警。和平分局獲報後趕緊派員尋找，果然在梨山賓館前的便利超商附近發現劉男。劉男在6度寒風中身著單薄衣物、眼神惶恐，員警連夜開車跨越中橫飛車50公里，將劉男從梨山載至谷關派出所，再趕回梨山，來回合計100公里，讓劉男一家團聚過平安夜。



劉妻透露，先生因頭部外傷導致失智及顛癇病症，外出僅攜帶手機及悠遊卡搭乘公車，因中橫便道無法通行，讓她急得如熱鍋上螞蟻。昨晚梨山氣溫約6度左右，員警發現劉男時，劉男身上僅著單薄外套，載回分駐所後，員警先提供熱食裹腹，並提供外套、棉被禦寒。

▲員警趕緊讓劉男吃熱食、穿上衣服禦寒 。（圖／民眾提供）



由於劉男無法自理，吃飯、上廁所都需人照顧，且身上衣物不足禦寒。梨山派出所副所長謝子千、警員陳建中得知後，連夜載劉男下山，在谷關派出所與妻子會合。接近夜晚0時，劉妻見員警載丈夫平安歸來，感動的頻頻致謝。

和平警分局提醒，家中若有失智症患者，請讓患者身上帶著有聯絡電話的吊牌或手環，避免讓患者獨自外出。當發現失智症長輩走失時，請立即報警，警察皆有隨身配備行動人臉辨識系統，接獲民眾通報有恍神、錯亂的長者時，也能即時透過系統辨識人臉特徵，即早找回失智長輩。民眾在路上看到疑似失智症的落單長輩，也請看看長輩身上有無手鍊、布標等特徵，協助他們聯絡警方。