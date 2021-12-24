準公婆「開條件養到老」孝子全答應…女友大崩潰　律師列10惡夢

▲女網友對是否要結婚非常猶豫。（示意圖／PAKUTASO）



圖文／CTWANT

都說婚前腦子進的水，是婚後流的淚，因此在結婚前一定要想清楚。一名女網友發現，男友父母仍有傳統的養兒防老觀念，而男友也一直有要對父母晚年負責的使命感，讓她非常猶豫要不要結婚。對此呂秋遠列出10點可能問題，「假設妳把所有最壞的狀況都想一遍，妳還是可以接受，那麼妳就往結婚的方向走。」

女網友提問，與男友以結婚為前提交往，才認識3個月對方家長就私底下催促快點結婚、小孩給他們帶，經過3年相處，發現男方家非常傳統，養兒防老型，認為女兒嫁出去就是潑出去的水、是外人，兒子則必須負責兩老的一切，包括必須住在一起、陪他們養老、為他們送終。

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女網友透露，後來男方家長說不住在家裡可以，但至少每個禮拜要回家，且要住在離家車程10分鐘的地方，方便照顧他們，而男友為了不想成為不孝子，所有條件都答應了，「男友一直有個要負責爸媽晚年的使命感，現在我開始越來越擔憂，我真的要嫁給這個人，甚至嫁給這個家庭嗎？」

對此呂秋遠列出10點回應，一直覺得家庭對一個人的影響很大，改變一個人很難，改變自己比較容易，妳應該先假設，倘若他不能改變，妳對於先生的愛，能不能抵銷妳擔心的這些事情。

1.妳要生，而且要生子，不是生女；沒有子，可能要5年生3個，生到有個兒子為止。

2.孩子給他爸媽帶、孩子只能跟他姓，離婚的時候，是跟他爸媽爭取監護權，不是跟他。

3.要跟公婆住，不住，妳就是教唆他兒子不孝的壞女人。

4.妳要照顧公婆，但不用照顧妳爸媽，他更是如此，孝道完全外包。

5.盡義務，妳是自己人；享權利，妳是外人。

6.婚後最好不要工作，專心跟婆婆一起帶小孩，跟老公伸手要錢。

7.老公外遇，就是妳沒照顧好他，他才會往外發展，妳要乖乖等他回來。他要是不回來，公婆還是會聽他兒子的話，要妳繼續帶小孩，當門面上的老婆。

8.妳就算不跟公婆住，他們也隨時可以有鑰匙進妳的家，不敲門進妳的房間，不經過妳的同意帶走妳的小孩。

9.離婚，妳什麼都不是，什麼都「不該」有。對，是不該，不是不能。依法妳可以，但是妳拿了，就是圖了他們家財產。他們最不在乎錢，但是會一直講錢。

10.妳是逆媳、惡媳、黑化媳，公婆永遠都會認為妳就是帶壞他們兒子的那個人。

呂秋遠直言，假設妳把所有最壞的狀況都想一遍，妳還是可以接受，那麼妳就往結婚的方向走，不要去管這個男人給妳什麼承諾，也不要去想往後可以從他取得多少財產，或許根本沒有妳想的這麼慘，這時候妳至少會過得好一些，可是，如果妳完全無法接受任何一種情況，妳就得要想清楚，不要結婚比較實際，因為婚姻不是妳想進就進、想出就出的，一旦有一方不願意，至少要付出相當的代價。

呂秋遠說，「其實我想給妳的建議，不會是分手或是結婚，而是，關於感情或婚姻，不要希望別人為妳改變，而是妳自己得要想清楚，當妳堅持繼續往下走，最壞、最糟的情況妳能不能承擔，如果可以，或是他的愛情值得妳這麼犧牲，那妳就繼續，如果有那麼一點點的猶豫，那就保持現狀再觀察看看，或是乾脆離開。」

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