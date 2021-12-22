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「萬里飛行傘」毀人一生！女大生半殘失禁　教練輕生逃罪

女大生咕綺（化名）去年10月到萬里體驗飛行傘，卻因何姓教練操作失當而留下嚴重後遺症，花樣年華就此破碎。（圖／讀者提供、示意圖，ctwant合成）

▲女大生咕綺（化名）去年10月到萬里體驗飛行傘，卻因何姓教練操作失當而留下嚴重後遺症，花樣年華就此破碎。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

韓劇《愛的迫降》去年在台灣紅極一時，讓不少民眾想嘗試飛行傘運動，本刊卻接獲投訴，21歲女大生咕綺（化名）去年在胡姓教練陪同下體驗飛行傘，卻因教練操作不當而重摔，咕綺留下嚴重後遺症，下半輩子可能便溺失禁，得終身吃藥控制，花樣年華就此破碎。

12月16日下午，本刊抵達咕綺的甜點工作室，她在一年多的休養後已勉強能站立行走，一瘸一拐的腳步仍無聲記錄著那次悲劇造成的傷害，搖晃而踉蹌的身影讓人不捨心疼，但她不願假手於人，咬著牙將烤箱和麵糰奶油等材料擺放歸位，開始全手工製作每天的訂單。

「原本想開美美的咖啡廳，讓走進來的每個人感到幸福，現在卻連上班都沒辦法，只能改接訂單。」在甜點的馥郁香氣中，咕綺微笑著回憶曾經的理想，她大學唸的是烘培，最大願望是有一間自己的店，親手製作各種點心，親眼見證客人的笑容，這個甜美而微小的夢卻在去年10月化成碎片。

去年10月4日下午4時許，咕綺跟著朋友一起到萬里體驗飛行傘，當時太陽即將下山，飛行傘公司似是為了消化龐大客流而有些倉卒，並沒有告知任何風險及危險，僅含糊表示有投保300萬元保險，遊客們連保單都沒看到就被趕鴨子上架，穿著裝備上陣。

咕綺由何姓教練帶領起飛，原要從山區滑翔到沙灘降落，但一離開地面她就覺得大事不妙。「那時候就發現，其他人都在往上飛，怎麼只有我在往下降。」回憶當時的險象環生，咕綺大眼中仍帶著揮之不去的恐懼，她說，當時驚覺自己並沒有順利翱翔於天際，反而離地面越來越近，甚至差點墜入海中，最終甚至勾到電線，2人從5公尺高空重摔落地。

咕綺當時意識清醒，感覺到下半身麻木、毫無知覺，緊急送醫後發現她胸椎和腰椎嚴重受損，連頸椎都遭到傷害，還因神經損傷而導致大小便失禁，在手術和復健後她終於能夠起身行走，便溺失控情況卻未改善，醫生判定她下半輩子不能跑跳和從事粗重工作，終生恐得靠藥物治療，殘忍醫囑對這個人生正要開始的女孩而言宛如死刑，但比起自己的傷勢，咕綺更心疼母親為她流的淚。

咕綺因意外而遭受嚴重傷害，在母親的陪伴和辛勤復健下才能站立行走，但下半輩子將不能跑跳，還得終生服藥治療便溺失禁情況。（圖／黃威彬攝，ctwant合成）

▲咕綺因意外而遭受嚴重傷害，在母親的陪伴和辛勤復健下才能站立行走，但下半輩子將不能跑跳，還得終生服藥治療便溺失禁情況。

「媽媽那時候衣不解帶的守著，一有任何聲音她就會立刻發現，然後起來照顧我。」談起母親的辛勞，咕綺的情緒終於潰堤。她出身單親家庭，因不捨媽媽辛勞而從15歲開始打工，原希望能分攤家計，沒想到如今卻因一次出遊而變成被照顧的對象，自責和愧疚幾乎將她吞噬，在至親的開導下才稍稍釋懷。

而毀了咕綺下半生的真正罪魁禍首卻始終沒有現身，何教練從頭到尾都不曾來看望咕綺，僅在她出院前由其妻子代表致意，飛行傘公司一開始曾來探視，發現咕綺狀況越來越嚴重後便試圖將所有責任推到教練身上，稱公司與教練是承攬制而非雇傭關係，何姓教練更選擇輕生以逃避壓力。

在何姓教練離開人世後，飛行傘公司才開始談論和解，更對咕綺提出的賠償細項百般刁難，但咕綺母女被龐大的醫療費用壓得喘不過氣，她們拖不起，更沒有對簿公堂的本錢，最終在第四度和解時勉強達成共識，且咕綺拿到的和解金加上保險理賠金總共僅140萬元。

咕綺在出院後立刻坐著輪椅重返校園，如今即將畢業，她不願成為家人的負擔，因此以自己的綽號在網路上開設點心賣場，販售親手製作的減糖精緻小點，希望客人在享受美味的同時還能兼顧健康，而飛行傘意外頻傳，她也希望相關單位能訂立完整法規，別再有無辜民眾像她一樣受害。

咕綺受傷後無法外出上班，只能以自己的綽號在網路上開設點心賣場，販售親手製作的減糖精緻小點。（圖／黃威彬攝）

▲咕綺受傷後無法外出上班，只能以自己的綽號在網路上開設點心賣場，販售親手製作的減糖精緻小點。

本刊致電該業者，業者則大聲喊冤，表示已與咕綺達成和解，咕綺的意外是帶飛教練操作失誤導致，已將該教練除牌、永不錄用，教練也已付出代價。

業者強調，停業以來一切皆依照政府指示，其他業者都到外縣市經營，他們則是至今都尚未復業，任何運動都有風險，連跑馬拉松都有可能猝死，希望政府別因噎廢食，還給飛行傘運動正CK6常發展空間。

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