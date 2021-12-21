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中壢財神大樓更新會成立　市府協助爭取600萬補助加速都更

▲中壢財神大樓更新會成立，加速推動都更。（圖／市府提供）

▲中壢財神大樓(左)都更，是地方上陳年的老問題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處指出，中壢區第一商業大樓(俗稱財神大樓) 經獲超過5成土地及建物所有權人同意籌組都市更新會，21日召開成立大會，議決更新會章程及選出理監事，於大樓更新會立案後，市府將協助更新會向內政部營建署申請自主更新補助，預計可獲600萬元補助款，加速推動自主更新。

▲中壢財神大樓更新會成立，加速推動都更。（圖／市府提供）

▲財神大樓更新會成立大會。（圖／市府提供）

桃園市中壢區第一商業大樓(俗稱財神大樓)，是一棟屋齡約40年的12層住商混合大樓，雖位於中壢火車站前黃金地段，因外觀破舊且出入人口複雜，影響都市景觀及公共安全，卻因所有權人眾多，造成改建不易！

此次，因高雄城中城惡火，引發全國檢討老舊複合式大樓公共安全聲四起，亦使財神大樓都更問題於11月間的市議會定期大會，受到市議員梁為超、黃敬平、吳嘉和等人提出質詢，要求市府加快全市老舊、安全堪虞的大樓都更腳步。

市府住宅發展處表示，財神大樓所有權人人數超過兩百人，原本整合不易，經市府加強協助整合大樓所有權人意見及籌組更新會，逐漸凝聚所有權人意見，且同意籌組更新會的所有權人比例超過法定門檻，隨著發起人於今日召開成立大會、議決更新會章程及選出理監事。

該大樓更新會立案後，市府將協助更新會向內政部營建署申請自主更新補助，按更新會會員人數試算，可獲得約六百萬元的補助款用以擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫，有效降低更新會辦理自主更新的初期成本，同時達到加速推動自主更新的效益。住宅發展處進一步表示，如更新期間社區住戶有意願搬離第一商業大樓及租屋需求，將透過包租代管代為洽詢租賃業者提供租屋物件及優惠租金。

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