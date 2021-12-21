鹹湯圓的靈魂「蒜苗一把159元」　他冬至崩潰：物價不演了？

▲鹹湯圓示意圖。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

冬至一到表示年關將近，氣溫逐漸轉涼的季節，許多人喜歡煮鹹湯圓當晚餐。一名網友表示，他在超市看到鹹湯圓的靈魂「蒜苗」一把竟然要159元，瞬間驚呼「現在物價是直接不演了嗎？」

該名網友在PTT發文表示，冬至要準備鹹湯圓敗公媽、甜湯圓拜神，整套準備下來要花許多錢，由於半年沒煮飯，竟發現物價跟半年前差了一大截。尤其是超商內蒜苗一把159元，讓他完全無法接受，直呼「鹹湯圓沒有蒜苗就像失了靈魂一樣，這還能吃嗎？」

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原PO轉念一想，只能退而求其次選擇旁邊的蔥，但再看到隔壁的芹菜一把要75元，嚇得說「X他X的，太久沒買菜，現在物價直接不演了是嗎？又沒颱風，又沒下雨，又沒冷死人的寒流，到底在漲什麼？農曆年菜不就飛天了？」

網友看完紛紛留言，「你可以用韭菜」、「過年說不定去外面訂桌菜還比較便宜」、「什麼叫真正的通膨」、「鹹湯圓加蒜苗很怪吧？又不是吃香腸或烏魚子」、「我還是乖乖吃蚵仔麵線好了」、「還好我上個月先買回來放了，一袋99」、「鹹湯圓靈魂，懂吃」、「這是哪家超市？剛才去黃昏市場芹菜2把50」、「蒜本來就很貴，很難得會便宜到過剩賣，但159真的貴爆」。

▲蒜苗價格不斷上漲。（圖／翻攝當季好蔬果）



據《當季好蔬果》數據顯示，大蒜、蔥蒜本週的批發價在每公斤144.2元、每台斤86.5元，預估零售價每公斤288元、每台斤173元。

過去資料顯示，大蒜、蔥蒜的批發市場行情在2021年5月的成交價為22.7元、6月為30.8元、7月為50.9元、8月為78元、9月為97.5元、10月為45.5元、11月為82.4元、12月116.2元；其中，11月14日高達222.9元。

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