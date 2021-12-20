亂開寵物店門！吉娃娃秒衝出慘被撞死　粗心女要賠飼主3萬元

▲女子擅自打開寵物店門，店內吉娃娃衝出慘被撞死，她要賠飼主3萬元。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台北報導

一名林姓飼主將其所飼養的吉娃娃送到寵物美容店洗澡，而張姓飼主也恰巧要送狗去洗澡，但張女卻未依照店家規定須通知店家開門而擅自將門拉開，導致林女的狗衝出門外慘遭車輛撞死。林女悲痛欲絕，憤而對張女提告，而法院審理後，判張女須賠償吉娃娃市價、火化費用共3萬元。案經上訴二審，但遭到法官駁回。

判決指出，林女2017年7月12日將2隻吉娃娃DEWDEW、JUBY送去美容院洗澡，但沒想到，同樣要送狗去洗澡的張女卻未依規定，要通知店家開門而擅自就將店內3道門拉開，且還未立即關門，導致林女的兩隻狗直接衝出門外，其中JUBY當場被來車撞死。

林女悲痛欲絕，事後憤而向張女求償吉娃娃市價約2萬5000元、JUBY的火化費用5750元，加上她事發後因心情受影響，還為此求助精神科醫師，從事的寫書工作也不得不停擺，因此求償共49萬元。

對此，張女辯稱，她只有將前兩道門開啟，而因店內空間狹窄，她又牽著狗，沒辦法將店門關上，且店家看到她後就立刻開啟第三道門，此時林女的狗隨即衝出，店家才趕緊去追狗，否認賠償責任。

法官審理後認為，店家在門口有張貼公告表示，「親愛的飼主～請勿自行開門入內！！有事請按門鈴或大聲呼叫，再次強調！！不要自行開門入內」等語，而張女也非第一次到店內消費，應知悉店家規定，不能推諉說不知情，因此必須負起賠償責任，賠償林女吉娃娃市價與火化費共3萬750元。

至於精神慰撫金及工作損失部分，法官調查發現，林女就醫時距離JUBY發生事故已超過1年，無法因此認定與此有關，因此這兩部分均不予准許。2人事後均不服判決提出上訴，但仍遭到法官駁回。全案確定。