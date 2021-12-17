OL遭撿屍性侵！還被二度強吻、襲胸　「色狼竟是同一人」崩潰

▲小妍遭藍男撿屍性侵，並二度猥褻。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北一名女子小妍（化名）2020年12月間喝醉後獨自坐在飯店門口，結果遭一名藍姓男子撿屍性侵，事後選擇隱忍。未料，藍男竟食髓知味，於今年1月間二度尾隨小妍，並趁機強吻、摸胸猥褻對方得逞。小妍不甘受辱，報警處理，全案曝光。對此，台北地檢署日前偵結後，依乘機性交罪、強制猥褻罪嫌，將藍男起訴。

據了解，藍男2020年12月某日凌晨2時許，見小妍喝醉、獨自坐在飯店門口，認為有機可乘，便大起色心，假借送小妍返家名義，趁機性侵對方得逞。起初，小妍選擇隱忍，並未報警提告，僅到醫院看醫生。

沒想到，相隔一個月、今年1月某天，藍男在超商巧遇小妍後，竟一路尾隨對方，且不顧小妍，將對方強壓在舊衣回收箱上強吻，並亂摸私處，猥褻得逞，直到小妍不斷反抗才作罷。誇張的是，幾天後，藍男還直接跑到小妍住處埋伏，等小妍下班，而小妍想逃往別處，反遭藍男堵到，並強抱、強吻猥褻得逞。事後小妍不堪受辱，決定提告，全案曝光。

藍男到案坦承犯行，但辯稱兩人案發時是兩情相悅。不過，檢方勘驗相關事證，不採信藍男說詞，日前偵結後依乘機性交罪、強制猥褻罪嫌，將藍男起訴。