華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝！悽喊：我不要死在這

▲空難造成225人罹難。（圖／CTWANT提供，下同）

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華航澎湖空難造成225人罹難，且只有175人的遺體被找到並辨認身份，讓家屬悲痛萬分。詭異的是，屏東一名張姓男子在罹難者頭七當天，收到1則長約1分鐘的陌生語音留言，可以清楚聽見1名男性不斷啜泣，疑似喊著「我不要死在這裡！」且背景不時傳來海浪拍打聲，令人毛骨悚然，真相至今仍是謎。

據了解，611號班機空難發生後，不少靈異傳聞開始在坊間流傳，其中最有名的，莫過於1段「靈異錄音」。家住屏東的張先生當天一如往常去上班，打開手機發現1則訊息，提醒他有語音留言，讓他感到十分意外，因為他從未收過語音留言，親友也不會使用語音信箱功能，雖然第一直覺是惡作劇，但他還是撥打了222聆聽留言。

▲空難造成225人罹難。

根據網路流傳的錄音檔，一開始先聽到語音信箱的報時「送出，星期四，5點21分」，之後是長達10秒的男子哭泣聲，但對方咬字不清，只能聽到一連串的「嗚嗚嗚！」直到最後10秒，才依稀聽見他似乎在哭喊「不要！我不要死！不要死在這裡」、「我怎麼會在這」、「我怎麼會那麼衰」等語，接著語音便自動切斷。

原本以為是惡作劇的張男聽完後，愈發感到毛骨悚然，尤其是語音留言不斷傳來海浪拍打聲，當晚又剛好是空難罹難者頭七，讓他不禁懷疑是亡靈的「鬼來電」。事後，當事人曾找上電信公司查詢，甚至向警方報案，但都無法調閱通聯記錄。由於錄音的品質粗糙，不排除是人為惡作劇，真相至今依然是個謎。

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