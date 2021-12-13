6萬買比特犬趕流浪狗「被車撞死」！飼主還得賠車主1萬





▲吳男花6萬買的比特犬被車撞死，事後還遭求償修車費。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

吳姓海釣場老闆花6萬元購買比特犬，用來驅趕附近的流浪狗，未料，該比特犬卻於2020年9月14日下午6時，衝到路上遭車撞死。事後，蘇姓車主因愛車受損，向吳男提告求償17萬880元的維修費用。日前法院審理後，判吳男應賠1萬788元為適當。

判決指出，蘇男主張，2020年9月14日下午6時許，他開車行經屏東東港鎮該海釣場的對向車道時，比特犬卻從路旁衝出，與車輛撞擊，導致車輛受損，要求比特犬飼主吳男賠償17萬880元的零件費、烤漆費的維修費用。

吳男辯稱，他確實有花6萬元飼養一隻比特犬，但案發當天被撞死的是附近的流浪狗，且海釣場附近本來就有很多流浪狗，會跑出來追車，有時還會到海釣場旁的安養中心覓食。

經查，比特犬被撞後，曾返回海釣場休息，當晚才身亡，而蘇男於事發隔天到海釣場求償時，海釣場人員有出面查看車輛受損情形，並向蘇男道歉；此外，吳父在蘇男求償時，更曾表示「狗昨晚突然死了，這隻狗要6萬」。

一名釣客則證稱，他是海釣場的熟客，海釣場沿路有很多流浪狗，吳老闆從去年至今有養一隻狗來驅趕流浪犬，沒有拴起來，但案發當下他並未在現場。

對此，綜觀上述說詞，法官認為，撞到蘇男的狗就是吳男飼養的比特犬，而動物造成的損害，應由佔有人負損害賠償責任，但飼主若有注意、管束則不在此限，因此審酌後判吳男應賠1萬788元為適當。