▲Omicron殺入台！春節「7+7」後天上路 專家：必要時縮短第三劑間隔。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

春節檢疫專案「7+7+7」將於12月14日上路，台灣昨增3例Omicron確定病例，指揮中心暫不考慮增列高風險國家。專家表示，Omicron傳染力高，社區感染風險也相對增加，若近日境外移入Omicron佔7成以上，就要考慮加嚴檢疫措施，甚至縮短第三劑間隔；至於AZ新研發的預防新冠單株抗體長效針劑，因為台灣重症率偏低，要採購多少還需要多加評估。

中央疫情指揮中心11日一口氣公布新增3例Omicron確定病例，均在邊境遭攔截，Ct值介於21.6至28之間，分別自史瓦帝尼、英國、美國入境，同班機32名旅客改列為居家隔離。

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雖然也有境外移入個案是從英美返台，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，英國、美國當地雖有出現社區感染，但不像南非與其鄰近國家為主流病毒株，且從相關病例來看，Omicron病毒量沒有像Delta一樣偏高。英國700例個案的報也沒有發現重症死亡，未來重症率可能有下修趨勢，因此暫不列入高風險國家，指揮中心將持續觀察。

▲Omicron病毒。（圖／翻攝自COG-UK）

春節檢疫措施即將上路，指揮中心雖放寬打滿2劑疫苗滿14天者可以進行「7+7+7」檢疫，亦即7天住集中檢疫所，餘下14天可返家檢疫並進行自主健康管理。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，假如觀察近期個案超過7~8成都是Omicron變異株，就要考慮加嚴，甚至縮短三劑間隔。

目前指揮中心已放寬第二劑間隔5個月以上民眾預約接種，但黃高彬表示，Omicron傳染力強，假如判定有風險，第三劑越快打越好，就算縮短到間隔3~4個月也都在可接受的安全範圍，但還是要視疫情狀況而定。

因應新冠疫情，全球各大藥廠也加速新藥研發，指揮中心已採購默沙東口服抗病毒藥「莫奈皮拉韋」1萬顆，輝瑞研發的「Paxlovid」也已向食藥署遞交資料申請EUA，近期也有AZ研發新冠預防藥物單株抗體長效針劑問世。

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

被問及台灣藥物採購量是否充足？黃高彬表示，國內疫情平穩，加上邊境守得還算不錯，藥品採購已經足夠，如果還要加買的話，建議多買抗病毒藥效較佳的「Paxlovid」，至於AZ單株抗體長效針劑至今尚未提到專家諮詢委員會討論。

不過，黃高彬也提到，單株抗體多用於重症治療，台灣7月疫情趨緩後，重症人數就急速下滑，「先前買個單株抗體，有一批12月已經過期了。」該類藥物價格都不便宜，如果要採購的話，數量還需要再審慎考慮。