市價近300萬！力積電工程師搬3套「高頻產生器」　送回收廠賤賣

▲力積電6日才在證交所掛牌上市。（圖／記者高兆麟攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹力晶積成電子製造股份有限公司(力積電)一名李姓工程師因缺錢花用，竟接連盜走廠內價值294萬元的機台設備運往回收廠賤賣，直到公司進行盤點時發現數量短少，全案才因此曝光。法官審理後，依竊盜罪判處李男有期徒刑2月，得易科罰金。

晶圓代工廠力積電(6770)於6日掛牌上市，前景一片看好，不料公司內部一名李姓工程師竟堅守自盜。判決指出，李男因缺錢花用，4月下旬竟動起歪腦筋，接連竊走公司內部零件物品共16個，隨後李又於5月上旬某日晚間以推車搬走公司P2廠內之「高密度電漿化學氣相沈積高頻產生器」（HDP RF generator）3套，價值共計新台幣294萬3428元，並運至小客車上，載往資源回收廠賤賣。

事後公司內部工程師進行盤點時發現發現數量短少，經調閱公司監視器，赫見李男行竊，因此報警處理；李男隨後也被警方帶回資源回收廠取回3套高頻產生器，並交還零件物品16個。

新竹地院法官審酌，李男不思以正途獲取財物，因缺錢花用，竟以竊盜此一投機方式取得他人之物，欠缺尊重他人財產權之觀念；惟考量被告犯後坦承犯行，審酌其教育程度、經濟狀況等一切情狀，依竊盜罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。