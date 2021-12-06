芒果大戶失蹤！神明指點「人在水池」　警抽乾打撈驚見雙屍

▲為了緝凶，警方抽乾水池，希望找到蛛絲馬跡。



圖文／鏡週刊

14年前，台南一名農婦無端失蹤，經神明指引，3天後家屬在一處水池發現她的屍體，恐怖的是，池中還有另一具男屍。警方獲報深入追查，最後在農婦出殯日逮捕3名凶手。

2007年9月13日中午，台南南化一名60歲的柯姓婦人和丈夫在芒果園工作，突然一輛休旅車駛進果園，柯婦以為是鄉公所勘災人員前來查看後方山坡地坍方，於是騎著機車前往入口了解狀況，沒想到人一去不回。

▼45歲的陳姓園藝商人（圖）因桃花心木買賣糾紛遭勒斃。



柯夫等不到妻子，心想她可能有事才先行返家，然而，後來開車回家，仍不見妻子蹤影，轉往鄉公所也沒找到人，柯夫決定重回芒果園查看，結果在一條小路看到妻子的機車，當時機車倒在地上，鑰匙還插著，斗笠、銅板掉落一地，機車手把在水泥地上刮出長長的刮痕。

柯夫擔心妻子發生意外，發動上百名鄉親協助尋人，找了2天均無所獲，柯家人求神問卜，神明指點往東北方向找，且「人在水池內」。果然，柯婦的屍體隔天就在離果園2公里的水池被人發現，恐怖的是，池中還有一具身分不明的男屍，而且當天還是柯婦的生日。

▼3名凶手開車將柯婦、陳男載到偏僻的水池棄屍。



由於柯婦與丈夫經營的芒果園面積超過3公頃，被稱為「芒果大戶」，當年正逢芒果外銷數量創新高，家屬懷疑，歹徒可能認為柯婦賺了不少錢，所以計畫綁架勒贖，卻不慎釀成悲劇。

當年參與偵辦的刑警回憶，柯婦家屬都不認識男性死者，且法醫從屍體浮腫、發臭的情況研判，死亡時間約3天，與柯婦失蹤的時間吻合，警方大膽推斷，男性死者應該就是歹徒，2人在拉扯的過程中不慎落水、溺斃。



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