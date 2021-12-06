　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化惡男虐打妻兒　1警記申誡、2警劣蹟

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣一名粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，由於警方第一次獲報未見到被害者就離開，導致王女再被毆打，隔天報警才獲救。對此，警方公布員警的密錄器畫面澄清並未包庇粘男，並針對處理不當的一名員警核予申誡一次、另2名員警記劣蹟。

▲彰化渣男地檢署複訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲粘男遭收押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

鹿港警分局表示，王女2018年3月聲請保護令，於同年4月核發、有效期間2年；粘男2018年至2020年期間有3次違反保護令之情形，警方皆有依規定受理並移送地檢署偵辦。

▲▼彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男在外面　2警被記申誡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方公佈員警獲報後到場的畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男在外面　2警被記申誡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方到場呼叫王女未獲回應，施暴的粘男卻一直待在門外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方還原，王女7月28日主動打電話到洪堀派出所，指定找熟識的胡姓勤區警員報案，胡姓警員立即派遣2位員警到場處理，員警到場後立即下車查看，並在王女住處週遭及窗戶巡視，惟該處大門上鎖，呼叫王女未應答，另撥打王女手機門號及該戶室內電話均未接聽，且當時粘男在室外，胡姓警員遂撥打電話給王女與粘男熟識之莊姓友人（阿清）到場協助處理，員警於現場察看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開現場。

事後，王女向內政部警政署及本局投訴，經調查釐清事實，本案處理員警未依規定妥適處理，已於110年9月16日核予申誡一次處分在案，另現場處理如有不當之處，警方將再深入釐清並究責。《中央社》報導，另2名員警記「劣蹟」。

鹿港警方澄清，虐童影片為今年3月發生，該案王女並未向本分局及其他警察機關報案，本分局於12月3日獲報後，立即於12月4日報請彰化地檢署指揮偵辦，並獲核發拘票，同日19時許拘提粘嫌到案；另外，王女2年間歷次報案，警方均有依規定受理偵辦及通報相關單位，絕對沒有因為粘男身分或家庭背景，而有包庇家暴加害人之情事。

▲▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻　遭起底叔叔是副議長。（圖／民眾提供）

▲▼6歲男童遭繼父施暴。王女與粘男已於10月離婚。（圖／民眾提供）

▲▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻　遭起底叔叔是副議長。（圖／民眾提供）

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
李李仁《華燈》維基「被寫成12字」！劉品言冒冷汗
「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地！
快訊／閔孝琳爆生子！BIGBANG太陽正式當爸
林秉樞2336萬存款　網軍行情價曝：他是大將軍以上等級
買好市多「黑五盃格鬥神物」被取消！　苦主揭原因：打輸了
獨／聚餐收哨兵警報！特斯拉男見新車這幕心碎　Ubike男童肇
演《死亡筆記本》爆紅！　男星「改當農夫」曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

娃娃機老闆用機台鑰匙偷同行的　爽捧滿滿贓物要溜...警察來了

「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

認識2天就伸狼爪！19歲男大生硬上15歲國中女　判刑3年8月

林秉樞擁2336萬存款　公關曝網軍行情價：他是大將軍以上等級

台東清晨連2起火警！卑南鄉撞球場燒毀...消防隊忙翻

國寶台灣藍鵲賤賣800元　自稱「金山藍鵲」男子下場慘

獨／聚餐收到哨兵警報！特斯拉男見新車這幕心碎...Ubike男童肇逃

芒果大戶失蹤！神明指點「人在水池」　警抽乾打撈驚見雙屍

彰化惡男虐打妻兒　1警記申誡、2警劣蹟

彰化家暴男再爆虐死5貓　送養者揭受暴妻恐怖通話：講完就失聯

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

楊紫《女心理師》被掐脖「狠推撞牆」！　獲救窒息腿軟…井柏然擔心攙扶

娃娃機老闆用機台鑰匙偷同行的　爽捧滿滿贓物要溜...警察來了

「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

認識2天就伸狼爪！19歲男大生硬上15歲國中女　判刑3年8月

林秉樞擁2336萬存款　公關曝網軍行情價：他是大將軍以上等級

台東清晨連2起火警！卑南鄉撞球場燒毀...消防隊忙翻

國寶台灣藍鵲賤賣800元　自稱「金山藍鵲」男子下場慘

獨／聚餐收到哨兵警報！特斯拉男見新車這幕心碎...Ubike男童肇逃

芒果大戶失蹤！神明指點「人在水池」　警抽乾打撈驚見雙屍

彰化惡男虐打妻兒　1警記申誡、2警劣蹟

彰化家暴男再爆虐死5貓　送養者揭受暴妻恐怖通話：講完就失聯

感冒多喝水？醫驚曝真相：恐釀肺水腫　破解2大迷思

大聯盟6名傳奇球星進駐名人堂　鈴木一朗好友也入選

快訊／桃園捷運出包！直達車連4次軌道暫停　民眾上班遲到大崩潰

2021桃園客家音樂節比賽　徐紹鈐、羅家偉、簡楷澔拿下前三名

安全帽迷思！他問「雙D扣真的比較好嗎」網：會飛走還有這2原因

快訊／第17輪AZ、BNT開放預約！陳時中下午2點說明

膠質滿滿夠黏嘴！高雄巨無霸魚頭獨享鍋　內用飲料＋冰淇淋無限續

娃娃機老闆用機台鑰匙偷同行的　爽捧滿滿贓物要溜...警察來了

「好市多賣300萬元電視」以為看錯價格！內行喊不識貨：買完變郭董

2021桃園青年聯合成果展　Global Mall 桃園A19站優質交流

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

社會熱門新聞

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

紡織老董外遇裸退　2250萬股份全給妻

彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男在外面　2警被記申誡

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光

獨／Ubike男童撞特斯拉逃逸　車主心碎追凶

林秉樞存款2336萬　公關曝網軍行情價

快訊／彰化男家暴母子2年！法院裁定覊押禁見

板橋2醋男愛上同一女　竟掏刀狂刺情敵

板橋農會驚爆詐貸2.8億　理事長侵吞精華地黑吃黑

KTV歡唱犯K癮　2男1女躲廁所「蹭K」遭活逮

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

彰化渣男坦承動手　辯「兒子不乖不聽話」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

一天正常排尿次數曝光！泌尿醫1理由勸：別一有尿就上

比特犬案男童媽遭審判！律師憂心

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面