彰化惡男虐打妻兒　1警記申誡、2警劣蹟

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣一名粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，由於警方第一次獲報未見到被害者就離開，導致王女再被毆打，隔天報警才獲救。對此，警方公布員警的密錄器畫面澄清並未包庇粘男，並針對處理不當的一名員警核予申誡一次、另2名員警記劣蹟。

▲粘男遭收押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

鹿港警分局表示，王女2018年3月聲請保護令，於同年4月核發、有效期間2年；粘男2018年至2020年期間有3次違反保護令之情形，警方皆有依規定受理並移送地檢署偵辦。

▲警方公佈員警獲報後到場的畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方到場呼叫王女未獲回應，施暴的粘男卻一直待在門外。（圖／記者唐詠絮翻攝）



警方還原，王女7月28日主動打電話到洪堀派出所，指定找熟識的胡姓勤區警員報案，胡姓警員立即派遣2位員警到場處理，員警到場後立即下車查看，並在王女住處週遭及窗戶巡視，惟該處大門上鎖，呼叫王女未應答，另撥打王女手機門號及該戶室內電話均未接聽，且當時粘男在室外，胡姓警員遂撥打電話給王女與粘男熟識之莊姓友人（阿清）到場協助處理，員警於現場察看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開現場。

事後，王女向內政部警政署及本局投訴，經調查釐清事實，本案處理員警未依規定妥適處理，已於110年9月16日核予申誡一次處分在案，另現場處理如有不當之處，警方將再深入釐清並究責。《中央社》報導，另2名員警記「劣蹟」。

鹿港警方澄清，虐童影片為今年3月發生，該案王女並未向本分局及其他警察機關報案，本分局於12月3日獲報後，立即於12月4日報請彰化地檢署指揮偵辦，並獲核發拘票，同日19時許拘提粘嫌到案；另外，王女2年間歷次報案，警方均有依規定受理偵辦及通報相關單位，絕對沒有因為粘男身分或家庭背景，而有包庇家暴加害人之情事。

▲▼6歲男童遭繼父施暴。王女與粘男已於10月離婚。（圖／民眾提供）





