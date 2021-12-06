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小資男玩股票賠20萬！「改買3檔存股」5年逆轉獲利　戰績驚呆網

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲他玩股票10年賠20萬，改買3擋存股逆轉獲利，戰績驚呆網友「無可挑剔」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

年輕人理財觀念近年來大開，台股因此成為不少學生、上班族賺錢、存錢的管道之一。一名網友日前在批踢踢分享，他出社會後開始「投資股票」，但最初一直不斷賠錢，直到改買3檔股票後，才逆轉逐步獲利，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他20歲退伍剛出社會工作，就開始在投資股票，但前10年的成果是「賠20萬元」，直到後來閱讀金融書籍，了解到金融股及存股的概念後，才決定試試看存股。

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他每年收入約50至60萬元，由於住家裡不用付房租，平時也沒有其他開銷，年支出大約在20萬元左右，因此決定每個月固定花2萬買入第一金，第一次外加存款全投入，每年股息也持續投入。

直到2018年注意到玉山金表現不錯，也開始買進玉山金，2021年台灣疫情爆發後，借信貸70萬加碼買華南金，截至今年11月，總共買了第一金51張，玉山金55張及華南金44張，累計5年配息27.9萬、配股11396股，市值353萬。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「績效就贏一堆韭菜」、「真正的存股文，而且加碼時機無可挑剔」、「有毅力就是要給尊重」、「好有毅力，很多人都敗在金額太小效果看不出來的階段」、「有賺就好，總比一堆沖到違約爆炸的肥羊好」、「好強，存到超越本薪了」。

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