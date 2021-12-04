貨車駕駛國道逼車「還潑藍漆」！起底罰不怕超扯黑歷史　下場慘曝

▲陳男被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pexels）

記者林昱萱／台南報導

一名陳姓貨車司機時常與人發生行車糾紛，先前才剛被法院判刑確定，但他日前又因不滿他人鳴按喇叭，竟然就惡意逼車，接著還朝對方潑灑藍色油漆，誇張的行徑讓另名蘇姓駕駛非常傻眼。對此，台南地院審理後，依法判陳男6月徒刑和8月徒刑，其中8月徒刑部分不得易科罰金。

判決指出，陳男於2017年就曾因在國道上惡意逼車，被判處3月徒刑確定，經易科罰金執行完畢後，又於2020年因與他人的行車糾紛，於下交流道停等紅燈時，持鐵條作勢要攻擊對方，而該行徑被法院依恐嚇危害安全罪，判處拘役30日確定。怎料，陳男卻不知悔改，於同年12月底駕駛小貨車行經國道三號時，又不滿後方駕駛轎車的蘇男鳴按喇叭，竟惡意逼車不斷阻止對方超車，阻擋蘇男駕車前行之權利。

更誇張的是，陳男之後還基於毀損之犯意，開啟駕駛座窗戶後，持油漆桶朝蘇男的車潑灑藍色油漆，造成對方車身遭油漆附著汙損，擋風玻璃、車門、車窗、多處零件不勘使用。陳男誇張的行徑讓蘇男氣得提告，而法官認為，陳男先前已經因不當駕駛行為，配法院判處徒刑、拘役，卻仍不知收斂，不僅用惡意逼車方式妨害他人行車權利，甚至對行駛高速公路的車輛潑漆，使蘇男的車頓時失去前方視野，陷於駕駛危機。

法官認為，陳男毀損行為造成蘇男立即且重大之風險，所為實甚惡劣，衡量其於法院審理時坦承犯行、國中肄業、目前從事機械油壓維修、未婚、與父母、兄姊同住等一切情狀後，依犯強制罪，累犯，判處他有期徒刑6月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；又犯毀損他人物品罪，累犯，處有期徒刑8月，此部分不得易科罰金。