成人第3劑要打了！以這疫苗為主　青少年恢復接種第2劑

記者陳俊宏／綜合報導

新變種病毒Omicron來勢洶洶，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）周日召開會議，據了解，決議重新開放12至17歲青少年接種第2劑BNT疫苗；另外，也會讓打完2劑疫苗達6個月的民眾優先打第3劑，且以mRNA疫苗（BNT、莫德納）為主，詳細政策預計今天（29日）由中央流行疫情指揮中心公布。

世界衛生組織（WHO）近日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），並命名為Omicron。

指揮中心發言人莊人祥表示，初步證據顯示，Omicron比其它變異株更容易出現「重複感染特性」，目前在南非全省快速流行，WHO專家正針對其傳染性 、感染嚴重度、相關治療防疫措施研究中，可能還要幾周時間才能確認這支變異株對疫苗效力、傳播性、重複感染的影響。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.59%、第2劑53.30%。（圖／記者屠惠剛攝）

針對現行檢疫措施，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，14天隔離檢疫持續維持，目前國內尚未出現Omicron病毒，也不一定就會來，還不用做出太大的變化，持續針對Delta防範，疫苗該打就繼續打，不用太過緊張，除非國內真的出現Omicron個案，或者疫情出現浮動，再來做出相應措施。

據最新統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.59%、第2劑53.30%。Omicron來勢洶洶，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）周日召開會議。

《中時新聞網》報導，據了解，會中達成重新開放12至17歲青少年接種第2劑BNT，以及讓打完2劑疫苗達6個月的民眾優先打第3劑，且以mRNA疫苗（BNT、莫德納）為主。

與會專家透露，優先施打第3劑族群，包括第一類維持醫療量能的醫事人員、第二類維持防疫量能的中央及地方政府防疫人員，以及第3類高接觸風險第一線工作人員，另還有長照機構人員和住民、65歲以上長者。