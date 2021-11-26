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南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧

徵信社老闆博哥表示，其實很多一般人玩得比名人藝人還凶。（示意圖／pixabay）

▲徵信社老闆博哥表示，其實很多一般人玩得比名人藝人還凶。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

在不少的名人夫妻離婚的案件中，時常會看到外遇方遭控訴的誇張行為，甚成為熱門社會新聞，給外界一種「名人、有錢人都玩很大」的印象。但《CTWANT》獨家訪問到徵信社老闆博哥（謝智博），博哥告訴我們，其實在他接觸的外遇抓姦案中，絕大多數都是一般民眾玩得比名人還要瘋狂。

說到「最誇張的案件」，博哥回想到多年前有名女客戶，女客戶的母親是南部某傳產公司老闆，公司另名負責人則是母親的男友，女客戶也因此結識了母親男友的兒子並步入婚姻。只是，女客戶發現母親與男友分手後，常與丈夫有奇怪互動，例如，母親時常會藉故觸摸丈夫的手臂、大腿、屁股，女客戶甚至數次目睹母親穿著「十分性感」的走出房間，房間內的丈夫則只穿著一條四角褲躺在床上。

由於上述事件頻繁發生，讓女客戶心中不禁產生些許懷疑，於是找博哥幫忙在自家裝設針孔攝影機。沒想到，女客戶最後看到的是自己母親與自己丈夫在床上顛鸞倒鳳，畫面中，年輕的丈夫甚至「大展拳腳」施展各種姿態，讓現場眾人驚訝到下巴都快掉下來。而女客戶此時只有淡淡的一句「你看，我老公很厲害吧」。那個冷靜又哀怨的語氣，讓博哥多年之後還是記憶猶新。

博哥表示，當人類面臨極度恐慌、恐懼的時候，人們為了避免自己不要精神崩潰，在當下會產生一種畸形的幽默感，誇獎外遇老公的女客戶就是如此。雖然女客戶表示可以理解母親偷吃自己老公的理由「媽媽就是寂寞了」，但仍無法接受事實，因此在看過影片後，女客戶不但離婚還搬出母親的房產，自己在外重新生活。

人妻委託徵信社在房間安裝針孔攝影機，結果拍到自己的母親與老公火熱交纏。（示意圖／pixabay）

▲人妻委託徵信社在房間安裝針孔攝影機，結果拍到自己的母親與老公火熱交纏。（示意圖／pixabay）

而另外一起讓博哥印象深刻的案件，則是牽扯到一條人命。一位女客戶懷疑自己老公出軌已婚女同事，於是拜託博哥跟監，博哥接下案件後也的確抓到男方外遇的實證，當時法院裁決小孩扶養權歸女方，男方除賠償50萬元，每個月還要支付2萬元的扶養費。

但沒過多久，女客戶再次打給博哥，表示男方一邊拖欠賠償金與扶養費，一邊又來求複合，女客戶不知如何是好，博哥則建議女客戶要堅定立場，建議女客戶至少要讓男方先支付賠償金，再來提復合，這樣才算有誠意。

兩個月後，博哥照慣例致電詢問該名女客戶近況時，卻得知女客戶的前夫疑因擔心婚外情導致離婚的事情被公司知道，會影響到自己的前途，在壓力過大的情況下造成白血球激增，最後只是因為一次小感冒，女客戶的前夫就病倒過世了。

這起憾事雖然並不是博哥直接造成，但他內心一直有些許愧疚，博哥也從這件事情中體悟到「不管對於客戶或是被查人，徵信社會大量參與到他人人生的轉捩點，在執行案件時，真的要特別謹慎、小心。」博哥表示，徵信社並不是讓雙方劍拔弩張，其最大的存在意義就是替當事人「探究真相」，讓當事人可以順利的進入到人生的下一個階段。

博哥認為，徵信社會大量參與到他人人生的轉捩點，在執行案件時要特別謹慎小心。（圖／博哥提供）

▲博哥認為，徵信社會大量參與到他人人生的轉捩點，在執行案件時要特別謹慎小心。（圖／博哥提供）

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