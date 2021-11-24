「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

▲輕生護理師被送到部立澎湖醫院急救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

澎湖縣一名30多歲護理師今（24）日輕生，警消抵達現場時已無生命跡象，雖經搶救暫時恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。據了解，該名護理師在醫院負責慢性病個案管理，平時個性陽光、工作表現也很積極，同事聽到消息都深感意外。護理師公會全聯會也表示，將會發函給地方公會，請醫院落實同仁心理關懷。

澎湖縣警消中午11時18分接獲通報，觀音亭彩虹橋上有一名女性民眾輕生，警消救下女子後尋獲證件，發現她是30多歲的鍾姓護理師，在馬公一家大型醫院任職；詳細輕生原因還有待進一步釐清。救護人員遂實施CPR、建立呼吸道及頸圈保護等急救處置，後送部立澎湖醫院急救。

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據了解，該名護理師是在今年6月才前往澎湖任職，但平時在職場表現正常積極，也不曾聽聞她抱怨工作，最近甚至還在準備文章發表，同事都非常訝異為何會發生憾事。至於是否為感情問題，則不得而知。

針對該起憾事，中華民國護理師公會全聯會理事長高靖秋受訪時表示，會發函給各地方公會，提醒醫院主管進行同仁關懷。全聯會稍早也有與該護理師任職醫院聯絡，請主管多關心同仁，如果有必要也建議請諮商心理師提供心理關懷。目前相關事件衛福部衣服會也在與醫院釐清中，一旦有結果將對再行說明。

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