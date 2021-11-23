不滿農作物被吃！怒拿松鼠籠抓6隻台灣藍鵲　新竹男下場曝

▲新竹一名洪姓男子因不滿農作物屢遭啃咬，竟私自設置松鼠籠捕獲6隻台灣藍鵲。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名洪姓男子因不滿農作物遭到啃咬，竟在今年4月起私自設下松鼠籠，成功獵捕6隻台灣藍鵲，並將台灣藍鵲關進老鼠籠裡，造成台灣藍鵲不斷衝撞老鼠籠導致3死3傷。經新竹縣政府農業處查獲後，新竹地院依違反野生動物保育法，判其有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，同時須向公庫支付6萬元及接受法治教育。

洪姓男子因不滿農作物屢遭啃咬，自今年4月22日私自設下松鼠籠，成功獵捕6隻台灣藍鵲，洪男事後再將捕捉到的台灣藍鵲全部關進老鼠籠裡，導致台灣藍鵲因無法維持正常生理狀態之行為，不斷衝撞老鼠籠，最終導致死亡或受傷。整起事件直到今年4月30日，新竹縣府農業處人員稽查果園時，在果園外的草叢發現已經死亡的3隻藍鵲和3隻還關在鳥籠裡的，才讓整件事情曝光。

新竹地院審理後指出，洪男明知6隻台灣藍鵲均為保育類野生動物，不但將其獵捕，捕獲後又將他們關進狹小的老鼠籠裡，以致台灣藍鵲不斷衝撞鐵籠而受傷或死亡，認為洪男危害生態環境、妨礙環境永續影響甚深，審酌剩餘3隻受傷的台灣藍鵲已交由新竹縣府農業處保管，惟洪男事後坦承犯行並有悔意，衡量洪男之智識與經濟能力後，依違反野生動物保育法，判洪男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束，同時還需向公庫支付6萬元的費用並接受3場法治教育。