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社會 社會焦點 保障人權

圍捕毒犯遭爆頭！　警被搶警棍...遭猛砸滿臉血　逮人起獲毒品槍枝

▲基隆犯人打員警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲魏姓員警在和毒犯扭打的過程中不慎掉落警棍，卻被毒犯撿起來反抗，朝頭部猛毆。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市警一分局員警20日下午3時許在南新街巡邏時發現一輛白色可疑車輛，上前盤查，卻被車上的2名毒犯衝撞，企圖逃跑，在圍捕嫌犯的過程中，一名魏姓員警身上所配戴的警棍在和毒犯扭打的過程中不慎被扯落，反遭毒犯撿起打傷頭部，當場滿頭是血，意識一度昏迷，緊急送醫治療，所幸並無大礙。而警方事後也在毒販的車上查獲毒品、2把改造槍枝與12顆子彈，全案將依法辦。

基隆市警第一分局南榮路派出所員警魏簡彣、李建佑20日下午3時許執行巡邏勤務時，於崇安街見一白色小客車停放在路旁行跡可疑，其中一名藍男子在小客車旁見警方上前盤查時，竟立即逃逸，被警方當場控制；而車上的翁姓駕駛眼看情況不對，竟直接駕車逃逸，員警也立刻展開追捕，並通知忠二所、延平所8名警力支援，沿途追至南新街一帶，翁姓男子驚覺難逃法網，欲棄車逃逸，卻在追捕過程中和警方發生扭打。

▲▼基隆勇警圍捕毒犯遭暴打，起獲毒品改造槍枝和子彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆勇警圍捕毒犯遭暴打，起獲毒品改造槍枝和子彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆勇警圍捕毒犯遭暴打，起獲毒品改造槍枝和子彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

在衝突過程中，魏姓員警的警棍被翁嫌拉扯掉落地上，翁嫌見狀竟拾起反抗，朝魏姓員警的頭部猛砸，造成魏姓員警頭部挫傷、右手脫臼，但仍不忘奮力追捕，所幸翁姓嫌犯最後仍被警方以優勢警力逮捕，同時起獲毒品及疑似改造槍枝2把、子彈12顆，全案依通緝、違反槍砲彈藥刀械管制條例及觸犯刑法妨害公務罪偵辦，而受傷的魏姓員警送醫後已無大礙。

▲▼基隆警圍捕毒販卻翻被搶走警棍爆頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲翁嫌所駕駛的白色轎車。（圖／記者郭世賢翻攝）

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