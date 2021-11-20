荷蘭爆發反封城示威！警察對群眾開火　男「中彈倒地」哀嚎影片曝

記者張寧倢／編譯

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）12日宣布實施「局部封城」至少3周，以遏制日益嚴峻的新冠疫情，也讓荷蘭成為歐洲今夏以來首個「走回頭路」重新實施封鎖的國家。然而，第二大成鹿特丹19日晚間數百名反對封城的群眾湧現街頭，部分民眾丟擲燃彈、放火燒警車，而警方也朝民眾開火，導致7人中彈受傷。

▲荷蘭發生「反封城」示威，民眾對警車縱火。（圖／翻攝自推特@JonDoe03874655）

根據《每日郵報》報導，荷蘭警方19日證實，鹿特丹當晚一場「反封城」示威活動發生警民衝突，過程中警方除了動用高壓水槍企圖壓制混亂，部分員警對空鳴槍或直接開槍，已確認有2人受傷，中彈原因仍待調查，但發言人並未透露警方使用的是金屬彈藥或是橡膠子彈。

▲荷蘭一名示威男子中槍倒地，其他民眾上前援助。（圖／翻攝自推特@Plakplaat63）

然而，荷蘭媒體報導，現場有7人受傷、至少20人被捕，一名目擊者向荷蘭《電訊報》宣稱目睹地上到處都是「彈殼」。推特更流傳一段影片，其中一名黑衣灰褲男子在槍響後中槍倒地，又接連聽到2次開槍聲，民眾有的驚慌竄逃，有的上前確認男子傷勢，場面相當驚險。另外，其他多部影片也能看見數以百計的民眾聚集街頭，不時有人投擲燃彈，一輛警車遭縱火狂燒，另一輛警車則被用單車砸破擋風玻璃。

一名法新社記者表示，在警方開槍、發射水砲之後，情況基本上已經平靜下來，防暴警察手持盾牌與警棍引導人群離場，騎警與警車持續巡邏，此外，警方也封鎖了幾個特定區域，以便搜索證據，其中一處現場的地面還留有一根人的手指。

▲荷蘭數百名「反封城」示威群眾聚集鹿特丹，不時出現有人燃放煙火或其他燃彈。（圖／翻攝自推特@BNODesk）

據報導，由於發生騷亂，鹿特丹主要的火車站已經關閉，當地政府發布一項緊急命令，禁止人們在該地區集會以防止進一步暴力，並呼籲民眾將現場畫面交給警方調查。

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