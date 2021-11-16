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韓文檢定網站標註台灣為「中國一省」　考生抗議後改回TAIWAN

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲韓文能力檢定官網報名系統原將台灣的英文標註為中國一省 。（圖／翻攝自Facebook／台灣韓國情報站）

文／中央社記者廖禹揚首爾15日專電

韓文能力檢定（TOPIK）官網報名系統將國籍選項中台灣的英文標註為中國一省，引起台灣考生不滿，向官方提出抗議並往來交換意見後，成功促使TOPIK官網將英文標註改為台灣。

臉書粉絲專頁「台灣韓國情報站」管理員、獨立記者姜冠霖今天發文表示，他日前在報名韓檢時，無意間發現韓國國內報名系統在國籍選項中將台灣稱為「中國的一省」，於是寄信向主辦方國立國際教育院說明狀況，要求修正網站內容。

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據姜冠霖在專頁上傳截圖，國籍選項中的韓文僅顯示「台灣」二字，但英文卻寫為「台灣，中國的一省」（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）。

姜冠霖向中央社記者表示，官方收到他的說明後並沒有太多推辭，經過一個週末的討論，就決定將英文標註改為TAIWAN，並在回信中對造成考生使用不便表達歉意。他也在專頁上貼出官方回信截圖，開心表示未來在韓報名韓檢的考生再也不必選擇不想被稱呼的國籍。

他也鼓勵台灣人未來遇到類似狀況時可以大膽嘗試，不要將生活中的不合理當作理所當然。

對於目前韓國發給台灣人的外國人登錄證上仍標有中國（CHINA），姜冠霖也表示，他近期打算在訪問韓國政治界人物時就此問題提問。

有網友留言問到，會不會擔心中方看到這項消息後施壓改回原本標示，姜冠霖回應，「我認為會見光死的東西就是假的」，若真有打壓事件發生，更該在韓國將其曝光，讓台灣人了解韓國不會支持極權獨裁的國家。

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