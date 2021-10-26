　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／怒火　謝霆鋒為陳木勝導演遺作搏命演出

文／賴賴

▲▼怒火。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

看到最後淚水流下來，好難的人生啊，劇本非常好，電影節奏掌握也成熟，而這竟是導演的遺作，天啊，香港痛失人才，這種水準的動作片導演已經不多了，透過這部電影要向導演致敬，具有國際水準的整體操作，不論是動作武打設計，運鏡，追車撞車飛車等，都可以看出成熟的操作，非常驚豔。

特別一題謝霆鋒在成熟後的眼神演技已經脫離過去的叛逆小子，將這個大反派真真切切的感受到絕佳眼技，好人壞人的眼神，出神入化的拿捏，果然壞人的較能凸顯差異，而甄子丹擔任動作指導，滿滿的誠意打鬥，喜歡動作片的觀眾絕對不可錯過的好作品。

片　　名：怒火
類　　型：劇情、犯罪
上映日期：2021-09-10
片　　長：02時06分
導　　演：陳木勝
演　　員：甄子丹(Donnie Yen) 、 謝霆鋒(Nicholas Tse) 、 秦嵐
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：華映


劇情大綱

動作鉅獻《怒火》由陳木勝執導及監製，甄子丹監製及動作導演，甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是2021年最令人期待的華語超級動作電影。殿堂級動作大導陳木勝最矚目的終極之作，再加上宇宙最強甄子丹式爆炸型的個人風格動作設計，他與謝霆鋒在片中的世紀對決，備受華人戲迷關注。

▲▼怒火。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲赴湯蹈火的警隊，用命值勤後由長官領功，不討好上級者，連防彈衣都不發。

▲▼怒火。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲一群因為官商勾結的案件而遭受冤屈的基層，從警察變惡魔。

▲▼怒火。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲孰正孰邪，人性總是禁不起環境考驗。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
「這廠牌第1劑」已經沒人想打！　問AZ＋BNT電話被打爆
日本確定第6度贈台疫苗　「30萬劑AZ」明運抵！
快訊／「國旅券中籤號碼」出爐！　6組身分證末碼中獎
LIVE／60萬份「千元國旅券」開抽！　開獎直播
台灣軍隊與中國對戰有勝算？　《華爾街日報》點出關鍵問題
金宣虎逼墮胎大逆轉！　前女友被抓包「多次偷見男人」
真子公主結婚了！更名「小室真子」　正式脫離皇室
快訊／趙玉柱進去了！　台開案定讞關4年
「大魔王Delta」長這樣！　顯微鏡真面目曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／怒火　謝霆鋒為陳木勝導演遺作搏命演出

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

瘋電影／怒火　謝霆鋒為陳木勝導演遺作搏命演出

孫德榮「腎衰竭跡象」急送醫！　經紀人曝病況：打抗生素觀察中

1.2折起！晶華一人1750元爽住2五星飯店、買6000送6000元再回歸

「拆彈專家」陷不倫風暴！王必勝打贏5大本土戰役　北農專案9天完結

女房東張淑晶入獄後首露臉！側頭、口罩遮臉　躲法警後避拍

線民事件後黃國書首度現身立院　「謝謝大家」4字低調回應

UberEats外送員內湖行車糾紛　遭2男痛毆！警鎖定車主追緝

楊昇達「反求婚」逼哭女友　深夜致電岳父對話曝光：好像有蹊蹺

重懲小玉製作換臉A片　高嘉瑜告了「妨害名譽+妨害風化」附帶求償

求好市多保暖神物！他備註29字「不蓋蠶絲被」　網炸鍋：蓋樹葉啦

美軍秘密駐台1年！外媒揭「貝雷帽部隊」訓練細節：形成對中包圍網

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

名家熱門新聞

謝霆鋒為陳木勝導演遺作搏命演出

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

么男脫單記

曹操桃園三結義聯盟殺董卓

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

超市火鍋肉片變出5道美味料理

‘15年20大日文單曲系列之四

鹿毛、鹿角？　「鹿茸」APP

更多熱門

相關新聞

秦嵐穿露背裙裝曬零贅肉身材

秦嵐穿露背裙裝曬零贅肉身材

女星秦嵐接連以《延禧攻略》、《理智派生活》等影視作品成功擄獲大批粉絲，近日她出席新劇《突圍》發佈會，一身黑色挖洞禮服驚豔全場，轉過身大U剪裁一路開至腰身，美背瞬間一覽無遺，緊接著秦嵐又穿著緞面深V洋裝亮相保養品牌活動，貼身裙裝完美勾勒出她傲人身材，胸下更是小心機「開洞」，引來網友狂讚：「太害羞了」、「眼睛該放哪」、「邪惡視角」。

《怒火》拍攝太危險！謝霆鋒曝「買不到保險」

《怒火》拍攝太危險！謝霆鋒曝「買不到保險」

南北韓外交官合作大逃亡

南北韓外交官合作大逃亡

英雄偶像填補了人類心中空虛無助

英雄偶像填補了人類心中空虛無助

謝霆鋒扔手榴彈「轟天爆炸」幾乎被燒到

謝霆鋒扔手榴彈「轟天爆炸」幾乎被燒到

關鍵字：

瘋電影怒火賴賴甄子丹(Donnie Yen)謝霆鋒(Nicholas Tse)秦嵐

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

可米小子隊長「罕提2離世成員」

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

老蕭言論引戰火統神深夜下指導棋

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面