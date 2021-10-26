瘋電影／怒火　謝霆鋒為陳木勝導演遺作搏命演出

文／賴賴

瘋言瘋語：

看到最後淚水流下來，好難的人生啊，劇本非常好，電影節奏掌握也成熟，而這竟是導演的遺作，天啊，香港痛失人才，這種水準的動作片導演已經不多了，透過這部電影要向導演致敬，具有國際水準的整體操作，不論是動作武打設計，運鏡，追車撞車飛車等，都可以看出成熟的操作，非常驚豔。

特別一題謝霆鋒在成熟後的眼神演技已經脫離過去的叛逆小子，將這個大反派真真切切的感受到絕佳眼技，好人壞人的眼神，出神入化的拿捏，果然壞人的較能凸顯差異，而甄子丹擔任動作指導，滿滿的誠意打鬥，喜歡動作片的觀眾絕對不可錯過的好作品。

片 名：怒火

類 型：劇情、犯罪

上映日期：2021-09-10

片 長：02時06分

導 演：陳木勝

演 員：甄子丹(Donnie Yen) 、 謝霆鋒(Nicholas Tse) 、 秦嵐

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

動作鉅獻《怒火》由陳木勝執導及監製，甄子丹監製及動作導演，甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是2021年最令人期待的華語超級動作電影。殿堂級動作大導陳木勝最矚目的終極之作，再加上宇宙最強甄子丹式爆炸型的個人風格動作設計，他與謝霆鋒在片中的世紀對決，備受華人戲迷關注。

▲赴湯蹈火的警隊，用命值勤後由長官領功，不討好上級者，連防彈衣都不發。

▲一群因為官商勾結的案件而遭受冤屈的基層，從警察變惡魔。



▲孰正孰邪，人性總是禁不起環境考驗。

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