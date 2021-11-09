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成大「代刀醫學生」大起底！　廁所偷拍學姊黑歷史曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

▲事件引起校內熱議。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

記者崔子柔／綜合報導

成功大學醫學系一名大二男學生日前進入刀房替病患做縫合，引起各界議論，成為成大學生Dcard校園看板上的熱門話題，還有人加碼爆料，該名男學生先前涉及在廁所偷拍學姊，事後態度還相當惡劣。

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Dcard成功大學板10月中旬多篇文章提到進刀房事件，有學生透露，該名大二學生因為態度囂張讓學長姊不滿，才會讓事情鬧大，又被加碼爆出他曾涉及溜進女廁偷拍學姊。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

▲▼學生討論。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

更有學生指出，當時偷拍事件被送到學校性平會處理，性平會的人聽到是該男，竟回覆「你應該知道他是什麼系的吧，他很優秀欸」，還有人表示，大二就進刀房協助明明在法規上存有爭議，卻受到老師偏袒，各種不平等才會讓這麼多人看不下去。

不少學生希望該事件能被妥善處理，紛紛留言表示，「要不是因為學校沒有辦法第一時間給出公平正義的處理方式，還有垃圾在檢討受害者，有需要動用到私法正義嗎？」、「好了啦，我就想看變態被退學」、「今天身為受害者親友，並且一樣在那個環境的同學，講難聽一點，我真的非常想給他教訓」、「不過如果發生事情後我會選擇低調，還到醫院嗆學姊真的不知道在想什麼」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

▲▼學生討論。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard成功大學板）

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