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台南醫師娘「酒醉接小孩」猛撞騎士母女　2大原因肇逃獲判無罪

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲台南醫師娘「喝茫接小孩」猛撞騎士，2項原因肇逃獲判無罪。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名黃姓醫師娘2020年12月喝酒後開車接小孩，不料在安平區追撞一輛機車致騎士母女受傷，但她沒有下車查看，反而加速離開現場，涉嫌肇事逃逸，被逮捕時驗出酒測值高達1.55毫克。台南地院日前審理案情，依據2原因判處黃女肇逃無罪，僅依公共危險罪判刑4月，台南地檢署不服提上訴。

根據判決書指出，黃女2020年12月22日中午在家喝紅酒，直到晚間6時許開車前往安平區永華路台南市議會前接小孩放學，不料卻在國平路、建平七街路口撞上一輛機車，造成程姓婦人母女受傷，但她沒有下車查看，反而加速離開現場，直到又撞上另一輛蔡姓女子駕駛的轎車後，才終於停下。

警方接獲通報趕到現場處理時，發現黃女的精神狀況不佳，後經送醫並抽血檢驗，發現其酒精濃度竟然高達1.55毫克，案經移送台南地檢署偵查後，黃女被依公共危險、肇事逃逸等2項罪嫌提起公訴。

▲1名莊姓男子不滿同志愛侶與另名邱姓男同志交好，他意欲搞破壞，竟涉嫌租下日租套房，設局引誘被害人與男同志按摩師做愛，偷拍性愛過程，被台南地院判刑4月。（圖／記者林悅攝）

▲台南地院判處黃女肇事逃逸無罪。（圖／記者林悅攝）

黃女出庭時聲稱，她當時是看見紅燈、煞車燈等紅色燈光時，才下意識煞車停下來，真的不知道自己有撞到人或發生車禍。辯護律師也依監視器畫面說明，一般駕駛撞到東西，會有煞車的反射動作，但黃女發生車禍時，並未亮起煞車燈。

對此，台南地院函請輔英科技大學附設醫院鑑定，報告指黃女當時酒精濃度高達1.55毫克，案發時確實可能因飲酒過量意識不清，對周遭事務辨識及反應能力降低，因此對肇事過程並不清楚。

台南地院法官審理案情時，採信黃女、律師說詞及報告，因此判處肇事逃逸無罪，僅依公共危險罪判其4月徒刑，得易科罰金。台南地檢署則認為，黃女車禍時，撞擊聲量之大，且追撞機車後，黃女曾停在路旁，辯稱不知情令人難以信服，決定提起上訴。

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