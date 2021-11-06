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敢吃嗎？餐廳推「人肉口味」漢堡　獨門特製餡料曝光

敢吃嗎？瑞典推「人肉口味」漢堡　獨門特製餡料曝光）

▲瑞典公司推出奇特的人肉漢堡，令網友嘖嘖稱奇。（翻攝Oumph IG，下同）

圖文／鏡週刊

瑞典一間知名的餐飲集團「Oumph」，為了響應萬聖節活動，日前派出專業團隊調配許久後，宣布推出人肉口味的漢堡，引起網友一陣熱議，特殊口味的漢堡已在上週六（30日），於斯德哥爾摩（Stockholm）等地開賣，但其實人肉漢堡是純素製成，內部餡料全是由大豆等植物性食材組成，店家也發出公告，強調絕無任何人受到傷害。

據外媒報導，經專業團隊研發口味後，噱頭十足的人肉漢堡其實是由大豆、蘑菇、小麥、植物性脂肪和祕密醬料調製而成，公司的聯合創始人安侃萊登（Ankan Linden）表示：「為了推廣大眾茹素，當團隊確認了口味和食材後，我們便立刻著手開發人肉漢堡，希望大家會喜歡。」並表示人肉漢堡的精神，是希望能喚醒顧客的「一點點好奇心和厭惡感」。

「Oumph」公司長年致力於倡導以植物為主的替代食品，目標是減少環境破壞，在滿足口腹之欲時，也能達到環保概念，並減少動物的痛苦，而人肉漢堡的設計理念，旨在讓消費者質疑食物的本質，尤其是由動物製成的食品，因食人是一大禁忌，但大啖牛、豬和雞等動物時，大眾卻又毫無罪惡感，「Oumph」便是希望藉由人肉漢堡，令大家重新審思食材背後的來源和用意。

敢吃嗎？瑞典推「人肉口味」漢堡　獨門特製餡料曝光）

過去「Oumph」公司首度推出素食豬肉時，立即引起了轟動，令公司迅速擴張版圖至歐洲國家，打入了荷蘭、英國和德國市場，目前旗下的食品包括素食豬肉、肉丸、排骨和香腸，甚至是全植物性的烤肉串，「Oumph」也在去年登陸澳洲，並在6月時被全球素食食材企業「LIVEKINDLY Co」收購。

「Oumph」公司的高層亨利克（Henrik Akerman）也表示：「對我們老饕來說，最人性化的漢堡就是純植物性漢堡。」但也有網友好奇如何知曉人肉的味道？對此官方僅表示：「我們花了無數小時研究，才得以研發完成。」因此為限定商品，據悉人肉漢堡將在日後下架。


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