北市本土女二採結果出爐！「可能是偽陽性」將比對接觸者檢體

▲指揮中心11/5記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例本土個案，位於北市，身份為長期在台工作的印尼籍30多歲女性（案16547），確診時Ct值高達40，且未產生抗體，指揮中心晚間公布再次採檢結果為陰性，將檢驗比對7名密切接觸者檢體，做最後研判。莊人祥坦言，若接觸者也陰性，不排除該案為偽陽性，將會撤除案號。

指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16547)，為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，今(2021)年11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診(Ct值40)；已匡列接觸者5人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥指出，血清抗體檢測結果N蛋白陰性，S蛋白是陽性，已經進行第二次PCR檢驗；醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案9月初有接種過AZ疫苗，驗出抗體S蛋白陽性和疫苗有關，但確實有1~2成個案病毒量輕微、Ct高時未產生抗體，該案Ct值達到40，沒有產生N抗體，初步推斷是病毒很低的個案，但是否舊案還要PCR驗證。

指揮中心晚間公布檢驗結果，該案原核酸檢驗陽性之鼻咽拭子經本署昆陽實驗室再次檢驗結果為陰性，且其住院後再採檢之鼻咽拭子檢體經昆陽實驗室檢驗亦為陰性；後續將會再檢驗其7位密切接觸者的鼻咽拭子及血清檢體，以作最後確診研判。