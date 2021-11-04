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大直加油站公廁10年如新亮晶晶　中油：是大家的「方便休憩站」

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生活中心／綜合報導

台灣中油公司多年來持續推動公廁文化，提供乾淨衛生的廁所讓大家「方便」，特別是疫情期間仍提供公廁給外界使用，深受各界肯定；其中台北市大直加油站「掃廁達人」莊志宏每天將公廁打掃得亮晶晶，超過 10年的公廁始終如新，台北市計程車公會理事長梁平良今(4)日特別赴該站致謝，眾人同舉大姆指盛讚大直站是大家的「方便休憩站」。

台北市大直加油站一直是公廁的模範生，亦是加油站五星級公廁，台北市政府環保局績優公廁評鑑年年連續取得特優獎，一直到了2015年，也就是第10次得獎時，環保局直接設立「標竿獎」，讓中油大直站公廁成為樹立標竿的首任獲獎者。

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「即使是清掃工作，也永遠要有職人精神!」大直站有個「掃廁達人」勞務班長莊志宏，8年多來將公廁打掃得亮晶晶，整間公廁像全新的一樣，莊志宏說，他到任時正好是公廁改建後的第2年，傳承前站長林傳淇的指導，包括他在內的全站工作人員沒有固定時間，而是「隨時」做清掃工作，他分享掃廁要訣，必要時他會伸手進便器刷洗，清掃完再用檢視鏡檢查便器角落有無打掃疏漏處，以免累積污垢造成臭味，「因為細節真的常常會沒注意到!」莊志宏說，清掃者稍微用點心，使用者就放心，聽到使用者的一句稱讚，再辛苦也化為烏有。

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該站附近正好是台北市計程車司機的休息站，每天都有不少車次的計程車會到加油站加油、上廁所，尤其是疫情期間，很多人到其他地方上則所都吃閉門羹，但中油的直營加油站始終為民眾敞開方便之門，這裡就像是運將們的「方便休憩站」。他們相當感謝大直加油站在疫情期間仍提供最安全、清潔、溫馨的公廁讓大家使用，台北市計程車公會理事長梁平良今到大直站時，大力讚揚這座「方便休憩站」是各行各業背後相挺的力量，梁平良豎起大姆指稱讚「中油真正揪感心！」。

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台灣中油表示，多年來推動公廁文化的成果早已深植人心，今年公廁文化的重點是「消、栽、起、扶」四大方向，著重防疫、綠化及友善層面，「消」就是消毒防疫，加強公廁的消毒工作，「栽」指綠化植栽，持續綠美化公廁，「起」跟「扶」代表的是起身用扶手，加油站公廁「蹲式」馬桶將全面裝設扶手，提供民眾友善的如廁空間，台灣中油將在11月19日響應聯合國世界廁所日舉辦清掃公廁串連活動，未來持續提供安全、清潔的公廁空間供民眾使用，讓大家都「來中油、好方便」。

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