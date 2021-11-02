快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

▲1千元i原券。（圖／翻攝五倍券官網）

記者徐政璿／台北報導

原住民族委員會配合「振興五倍券」，加碼推出「i原券」，額度1000元，總數10萬份，今（2日）下午15時30分最後一次抽獎，身分證末2碼中獎為「29」「82」「71」，中籤者將在周三（3日）上午8點30分收到簡訊。i原券使用期間為2021年11月5日起至2022年4月30日止。

「i原券」於每周二15時30分進行抽籤，每周抽出2.5萬份，共抽出10萬份。可使用i原券的原民會認證店家近千家，包括手工藝品、特色餐廳、農特產品等，民眾可至原民會官網搜尋認證店家，認證店家門口也會張貼「認證店家」專用貼紙及海報。

關於使用方式，原民會指出，每份面額1000元的「i原券」，消費必須綁定台灣Pay，已綁定的民眾，11月5日起可開始消費，未綁定者則須綁定台灣Pay金融卡帳戶，並11月6日至11月20日期間，至五倍券官網完成補登程序，才能開始消費。

●11/2

中獎者為身分證末2號「29」「82」「71」，總計2萬9437人中獎

●10/26

中獎者為身分證末2號「48」「49」，總計27216人中獎

●10/19

中獎者為身分證末2號「12」「59」，總計28156人中獎

●10/12

中獎者為身分證末2號「64」「85」，總計24364 人中獎

▼原民會公布i原券中籤號碼。（圖／翻攝原民會臉書）

