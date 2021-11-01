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高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

▲台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，獲錄取國立中山大學應用數學系主辦的「南部高中學生數學科學研究人才培育計畫」，表現令人讚賞。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，獲錄取國立中山大學應用數學系主辦的「南部高中學生數學科學研究人才培育計畫」，表現令人讚賞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國二1班林佑勳同學，獲錄取國立中山大學應用數學系主辦的「南部高中學生數學科學研究人才培育計畫」，此計畫是由教育部補助，在北中南共有三所大學主辦，目的在高中端選拔適合的人才進行培育，林佑勳同學獲選令人讚賞。

在今年錄取的初級班中，共有59個公費生，幾乎都是高雄中學、高雄女中等第一志願的高中生，而林佑勳同學以國中二年級之姿，在這些高中生中脫穎而出，實在令人驚豔！

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林佑勳同學表示，從幼稚園開始，父母便發覺他對數字的敏銳，因此特別讓他去學有關邏輯推理的課程，在老師的引導下，奠定了他對數學的基礎與熱情。五歲時又通過「台南市國小提早入學鑑定」，提早一年就讀國小。國小三年級時，還通過「台南市一般智能資優鑑定」，並參加「台南市國小學生獨立研究競賽──數學自然科學類」，獲得了台南市第三名的殊榮。升上國中前，他以正取的身分錄取「台南市建興國中數理資優班」，但經過親子溝通後，認為長榮中學的學風能使他獲得更多的學習機會因此，決定報考長榮中學國中部的體育班。他很感謝所有任課老師盡心、盡責地教導，使他如願成為允文允武的學生。

據導師卓猛暉老師透露，林佑勳同學在國一的上下學期，皆取得全校第一名的成績，校內的數學競試也連續兩次獲得特優第一名，即將在11月初代表學校參加台南市的數學競賽。除了數學，由輔導室施測的離差智商，也測得了151之高，數量及圖形的百分等級皆為PR99。目前也正積極參加生物科展、閩南語小小解說員競賽，是一位文理兼修的學生。

校方除恭喜林佑勳同學之外，也期勉他在教授們專業的指導下，未來能放眼國際競賽，提升數學層次，更上一層樓！

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高中生數學科學長中公費

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