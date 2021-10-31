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他籌備婚宴「妻子外遇同事」6個月　心碎崩潰2週瘦10kg怒告

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小黎籌備婚禮花費20萬，妻子同時卻在跟同事外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名男子小黎（化名）與妻子小美（化名）登記結婚，預計隔年辦婚宴。沒想到，小黎發現妻子外遇男同事，崩潰到輾轉難眠，2週內瘦了10公斤，且發現妻子事後跟男同事還有聯繫，氣得求償99萬元並訴請離婚。對此，新北地院審理後，判小美要賠償20萬元，但不準離婚，全案可上訴。

判決書指出，小黎控訴，他和妻子2019年7月23日登記結婚，預定2020年12月12日舉辦婚宴，並透過網路公告親友；沒想到，他2019年9月發現妻子外遇黃姓男同事，時間從2020年4月30日到9月20日，讓他直接氣到崩潰，因為他們3人都是同事。

外遇一事，雖然小美於2020年9月30日寫下悔過書，強調不會再犯，但小黎仍痛苦萬分，想到即將到來的婚宴竟遇上妻子外遇，除了不敢告訴父母及親友之外，也多次萌生輕生的念頭，短短兩週便消瘦10公斤，身心均受折磨與痛苦，僅能求助精神科醫師，依賴藥物幫助睡眠。

小黎指控，他為了婚宴花費20萬元拍婚紗、買婚戒，籌辦婚宴，但妻子同時卻跟黃男外遇，且他與黃男都是同事，因此覺得沒面子、不知該如何面對而離職，且許多親友也追問婚宴適宜，讓他不知道該如何是好。此外，妻子雖然簽下悔過書，仍跟黃男用LINE聯繫，且在IG上公開要離婚，因此提告妻子求償99萬元，並訴請離婚。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲小黎認為妻子無心於兩人感情，向法院訴請離婚並求償99萬元。（圖／Pakutaso）

LINE對話紀錄內容顯示，黃姓男子說，「其實我是真的很不開心妳這樣，連道別的機會都沒有」，小美則回以，「雖然我也還愛你，但這件事處理完，你就好好照顧你的家庭，不然重蹈覆轍…」；黃男說，「忙東忙西，結果一句普通朋友」，小美回，「呃…所以你希望我繼續當小三？」黃男回覆，「妳有想過我的感受嗎」、「我真的他媽白癡」，小美說「我知道你會難過」、「不要這樣，我也難過啊，但總不能一直這樣」等話。

開庭時，小美否人跟黃男發生性關係，辯稱只有跟黃男牽手、接吻及多次約會，且丈夫在她寫悔過書時就有原諒她，不能以此要求離婚，且求償金額過高。

法官表示，小美的確有寫悔過書，並坦承2020年4月到9月間，共計5個月的確有跟黃男外遇，由於無法證明有發生性行為，因此駁回離婚請求，但其餘行為仍侵害小黎的配偶權，判小美需賠償20萬元。

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