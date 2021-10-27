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腳底板跟「這部位」一樣長？網瘋實測驚喊：奇怪知識又＋1

腳痛,腳,足底筋膜炎。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲有網友揭露，人的腳底板長度其實跟前手臂一樣長。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

人體有著神祕的比例，身體的每個部位都有等比的大小，也許從不同部位就能推測你另一個部位的長度。有網友在臉書發文表示，每次跟朋友分享「腳跟這裡一樣長」後，都沒什麼人相信，但實測之後又確實是如此，讓她不禁疑惑「真的沒有什麼人知道嗎？」引發熱烈討論。

一名女網友今（27日）在臉書社團「爆廢公社公開版」發文揭露，基本上「腳底板與前手臂長度相同」，但每次跟別人講都會被投射疑惑的眼光，結果朋友們紛紛實測後，又會很驚訝的看著她，直呼「真的耶！怎麼會這樣」，讓她相當不解「咦？真的沒有什麼人知道嗎？」

▲網友分享實測照片，發現腳底板真的跟前手臂一樣長。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲網友分享實測照片，發現腳底板真的跟前手臂一樣長。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO也強調，通常光腳量比較準，但也一定有人不一樣，好奇「不一樣的，可以分享圖我看嗎？」文章曝光後，許多網友紛紛實際測量並留言「真的一樣」、「奇怪的知識又增加了」、「我腳掌=手臂」、「真的欸！拿來比了」、「我也一樣啊～應該大家都一樣吧」、「這是正常的，你不知道鞋的尺寸，用手肘就知道腳掌的長度了」。

不過也有其他網友指出，「我的腳比手長」、「不準⋯手明顯長很多」、「手臂長一點點欸」、「我腳比較長」、「不準，我的手臂比腳板至少長3公分以上」、「不準...要是真的一樣長，我的腳就比男生的還大了」、「我也沒有耶，手臂比較長」、「我量了…差一點點」、「我的手臂比腳掌還長」。

▲網友分享實測照片，發現腳底板真的跟前手臂一樣長。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲也有網友的手腳比例與說法不同。

事實上，先前就有不少關於身體比例的討論在網路瘋傳，像是「兩手手臂平伸的長度=身高」、「腳掌長=手肘長=拳頭周長」、「脖子長=1/2腰圍」、「男生GG長度=大拇指長的3倍」、「鼻子大小跟男生大小的比例相關」等，但其實這些比例因人而異，因此並沒有絕對的答案。

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