小五兒子數學題被圈錯「神人卻大讚加分」　千人戰翻：是人才

▲兒子數學考題讓媽媽看傻眼。（示意圖與新聞無關／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

數學題目變成考國文理解力？一名媽媽透露，兒子有一題數學被圈錯，而「翟神」翟本喬對於這考題也感到有趣，認為是幾何和語言邏輯的探討提，更大讚這位孩子「想得比別人多，另外給他加分」，且未來當軟體工程師的話，「程式的bug應該比別人少！」

一名媽咪在臉書《小一聯盟》求助，表示讀國小五年級的兒子有一道數學是非題，題目為「等腰三角形有1條對稱軸」，實際答案為「O」，但兒子的答案是「X」，他的理由是「正三角形也是等腰三角形，但它有3條對稱軸！」

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原PO仔細深思一番，頓時也認為孩子的論點也沒錯，因此讓她不知如何反駁，「所以答案錯了嗎？」

文章曝光後，其他家長解釋，「題目不是說了，有一條對稱軸，不關三條的事，題目問的是一條一條」、「有三條對稱軸的正三角形，沒有1條嗎？O有一條對稱軸、X只有一條對稱軸」、「他有一隻手不等於『他只有一隻手』」「答案沒錯，小孩的理解也沒錯，但等腰三角形『至少』會有一條」。

▲媽媽困惑PO文！（圖／翻攝小一聯盟）



對此，前市政顧問、美斯捷董事長「翟神」翟本喬也在臉書討論這道數學是非題，讓他不禁大讚「從現實世界的觀點來看，這位小朋友以後如果來當軟體工程師的話，程式的bug應該比別人少！」

事實上，該篇文章底下的留言，多半在討論這題是對還是錯，翟本喬認為，「如果只看這題的對錯，而不去探討學生的思考歷程，那就浪費了一個大好機會。」

對此，翟本喬分析，其實老師有心的話，可以掌握這個機會多教一點，分兩段解釋：幾何方面和語言邏輯方面，如下：

【幾何】

等腰三角形包含正三角形，前者有一條對稱軸，後者有三條。

【語言邏輯】

等腰三角形「只有」一條對稱軸。（X）

等腰三角形「有正好」一條對稱軸。（X）

等腰三角形「至少有」一條對稱軸。（O）

等腰三角形「有」一條對稱軸。（O）

翟本喬進一步表示，小朋友錯了，但不是因為不懂數學，在課堂上反而要稱讚這位小朋友想得比別人多，另外給他加分。而出題的時候，也要想清楚用語是否有造成誤會的機會？如果要考的是幾何，那是否要排除語言邏輯的因素？最後，翟本喬建議出題者，不如分兩段，「是非題（O或X），申論題（為什麼？）」

底下千名網友熱議，「明明就是考數學，怎麼變成考國文了」、「思慮周詳，未來是個人才」、「有感，我兩個女兒一個小三，一個小一，通常數學的問題都在語言邏輯的誤解，等語文理解能力成長了，數學邏輯能力才會跟著進步」、「他很適合學數學，不過不太適合化學」、「結論就是要學好中文」。

▼留言串中，釣出一名數學老師回覆！（圖／翻攝翟神臉書）

