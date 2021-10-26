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高端進入WHO「團體試驗」名單　前台大醫驚喜30字回應

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲高端疫苗。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

世界衛生組織（WHO）台灣26日晚間發出新聞稿，表示「團體試驗疫苗」（Solidarity）疫苗臨床試驗會進行20支疫苗的篩選，目的為加速評估有潛力的疫苗，而台灣國產的高端疫苗也在名單之中。對此，前台大感染科醫師林氏璧直呼，「恭喜恭喜！高端疫苗的國際認證走出一大步！希望能做出很不錯的保護力！」

世界衛生組織證實，WHO與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，目的在快速評估候補疫苗，建立廣泛的疫苗組合，保護世界各地的人免受新冠病毒的侵害，希望能發現更有效，針對變種株，更持久，甚至是不須打針的疫苗；文中點出，高端（Medigen）疫苗目前正在接受團體試驗疫苗的名單之中。

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對此，林氏璧表示，「就是連醫師之前還不敢大聲說的，WHO贊助去哥倫比亞做傳統三期的那件事。現在確認了！高端Medigen的次單位蛋白疫苗是其中之一。另外一支疫苗是Inovio的DNA疫苗」，「恭喜恭喜！高端疫苗的國際認證走出一大步！希望能做出很不錯的保護力！」

網友看完紛紛留言，「台灣之光，加油」、「加油 早點拿到國際認證 衝國人第三劑混打方案之一」、「希望明年可以去日本」、「我一直覺得只要認證過關，打的人一定多；只是現在沒有資料，打了不能出國我當然不打啊」、「雖然還需要漫長的收案跟分析，但期待有好結果」。

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