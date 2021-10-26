美股道指標普再創新高　特斯拉市值衝破1兆美元

▲特斯拉（Tesla）。（圖／路透社）
文／中央社紐約25日綜合外電報導
由於上市公司財報亮麗，美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天雙雙創下歷史新高。特斯拉汽車公司（Tesla）股價飆漲，收盤再次推升公司市值站上1兆美元。
道瓊指數上揚64.13點或0.18%，以35741.15點作收。
標普指數漲升21.58點或0.47%，收在4566.48點。
科技股那斯達克指數攀升136.51點或0.90%，收15226.71點。
費城半導體指數漲22.11點或0.66%，收3392.39點。
▲特斯拉（Tesla）。（圖／路透社）
文／中央社紐約25日綜合外電報導
由於上市公司財報亮麗，美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天雙雙創下歷史新高。特斯拉汽車公司（Tesla）股價飆漲，收盤再次推升公司市值站上1兆美元。
道瓊指數上揚64.13點或0.18%，以35741.15點作收。
標普指數漲升21.58點或0.47%，收在4566.48點。
科技股那斯達克指數攀升136.51點或0.90%，收15226.71點。
費城半導體指數漲22.11點或0.66%，收3392.39點。
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