男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

▲台南人夫因外遇被妻子嗆聲要閹掉，他嚇得天天穿牛仔褲入睡。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名正宮抓包其擔任學校教務主任的丈夫阿宏（化名）外遇，與一名女代課老師小君（化名）曖昧，行為舉止相當親密，甚至還出入摩鐵，她憤而3度恐嚇阿宏，「找黑道把你閹掉」，嚇得阿宏徹夜難眠。阿宏事後對妻子提告，一審法官判刑後給予緩刑2年，但阿宏不服提出上訴，表示自己害怕到晚上必須得穿上牛仔褲才能入睡，二審法官採信其說法，改判拘役60天、不予緩刑。

根據判決，正宮因發現阿宏經常夜不歸營，因此懷疑阿宏出軌，沒想到還真的被她撞見阿宏與小君在外擁吻，甚至還上摩鐵。當時她氣得報警前往抓姦，沒想到竟被阿宏反嗆，「都是我，都是我幹的，可以吧！」讓她相當心寒，決定與阿宏離婚。

然而，雙方在協議過程中，正宮忍不住3度嗆聲，「你現在每天穿牛仔褲睡覺，是怕我閹掉你嗎」、「我這輩子就跟你玩這件事，然後白的弄得讓我不滿意啊，我就找黑的」、「我告訴你，我要找黑道把你閹掉」，而這全被阿宏錄音蒐證。

阿宏表示，2人離婚後他原想就此算了，但沒想到正宮卻還不斷騷擾他，讓他忍無可忍，決定硬起來對正宮提告恐嚇。

一審法官審理後認為，正宮的行為確實涉犯恐嚇罪嫌，但起因是因她抓包阿宏外遇才出言恐嚇，而後雙方離婚，且也互相聲請保護令，最終僅判正宮拘役50日，、緩刑2年。

對此，阿宏不服提出上訴表示，這件事情之後他每天都處於驚恐之中，而平時只穿內褲睡覺的他，現在因為害怕還必須要穿上牛仔褲才能入睡。二審法官審理後採信阿宏說法，並撤銷原判決，改判正宮拘役60日、不予緩刑。全案確定。