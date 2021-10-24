　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲台南人夫因外遇被妻子嗆聲要閹掉，他嚇得天天穿牛仔褲入睡。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名正宮抓包其擔任學校教務主任的丈夫阿宏（化名）外遇，與一名女代課老師小君（化名）曖昧，行為舉止相當親密，甚至還出入摩鐵，她憤而3度恐嚇阿宏，「找黑道把你閹掉」，嚇得阿宏徹夜難眠。阿宏事後對妻子提告，一審法官判刑後給予緩刑2年，但阿宏不服提出上訴，表示自己害怕到晚上必須得穿上牛仔褲才能入睡，二審法官採信其說法，改判拘役60天、不予緩刑。

根據判決，正宮因發現阿宏經常夜不歸營，因此懷疑阿宏出軌，沒想到還真的被她撞見阿宏與小君在外擁吻，甚至還上摩鐵。當時她氣得報警前往抓姦，沒想到竟被阿宏反嗆，「都是我，都是我幹的，可以吧！」讓她相當心寒，決定與阿宏離婚。

然而，雙方在協議過程中，正宮忍不住3度嗆聲，「你現在每天穿牛仔褲睡覺，是怕我閹掉你嗎」、「我這輩子就跟你玩這件事，然後白的弄得讓我不滿意啊，我就找黑的」、「我告訴你，我要找黑道把你閹掉」，而這全被阿宏錄音蒐證。

阿宏表示，2人離婚後他原想就此算了，但沒想到正宮卻還不斷騷擾他，讓他忍無可忍，決定硬起來對正宮提告恐嚇。

一審法官審理後認為，正宮的行為確實涉犯恐嚇罪嫌，但起因是因她抓包阿宏外遇才出言恐嚇，而後雙方離婚，且也互相聲請保護令，最終僅判正宮拘役50日，、緩刑2年。

對此，阿宏不服提出上訴表示，這件事情之後他每天都處於驚恐之中，而平時只穿內褲睡覺的他，現在因為害怕還必須要穿上牛仔褲才能入睡。二審法官審理後採信阿宏說法，並撤銷原判決，改判正宮拘役60日、不予緩刑。全案確定。

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
混血正妹「17歲扛百萬債」4年還清　拚上國立大學！
孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了
本土劇女星下身突血崩！　病因成謎「沒得救」
11／2後八大有望鬆綁？　陳時中曝規劃
「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」　他點出2原因
第12輪BNT加開接種站「逾5.9萬名額」　剩餘數量曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

「不嘿咻就公開裸照」約砲少女不成竟恐嚇　恐怖網友判拘40天

酒駕遇死劫！高雄貨車「失控翻覆」再撞對向車　駕駛送醫不治

三重男鑰匙鎖房「攀10樓外牆進屋」　腳滑墜地腦漿溢出慘死

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監　父親趙玉柱將關台南監獄

陳修將兩個女人都愛！迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

桃園偏僻鐵皮屋賭場裝10多個監視器　警躲樹叢攻堅逮40人

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

「不嘿咻就公開裸照」約砲少女不成竟恐嚇　恐怖網友判拘40天

酒駕遇死劫！高雄貨車「失控翻覆」再撞對向車　駕駛送醫不治

三重男鑰匙鎖房「攀10樓外牆進屋」　腳滑墜地腦漿溢出慘死

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監　父親趙玉柱將關台南監獄

陳修將兩個女人都愛！迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

桃園偏僻鐵皮屋賭場裝10多個監視器　警躲樹叢攻堅逮40人

BV繽紛腋下包、枕頭手袋超生火！春夏「運動工裝風」沒跟上就落伍

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

何潤東問「婚後該跟公婆住嗎」？　孫儷「精闢分析」網讚爆

「民進黨那兩招沒用了！」　羅智強：台中人讓我知道台灣還有是非

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

李雲迪「賣春女影片」38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴…本尊身分曝光

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

大改款Range Rover將於10／26發表　LSUV先驅換上新平台、新動力

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

OL瑜珈遭「雙手滑進內衣」　爆哭控印度籍教練性騷

桃園妹夜歸被跟蹤　恐怖男竟在門口硬上

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

鐵花窗職人怒：工地沒廁所不接案　千人辛酸

即／彰化今晚送肉粽　路線圖曝「勿逗留防沖犯」

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監

即／西子灣大浪捲走2男大生　1獲救1抱消波塊保命

驚悚畫面曝！嬤推娃娃車載孫過馬路遭撞飛

恐怖畫面曝！黑衣人衝知名餐廳狂毆店長　顧客嚇壞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面