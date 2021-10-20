快訊／深夜「行刑式3槍」射死22歲男！槍手遭羈押禁見

▲劉男今早遭羈押禁見。（圖／記者游芳男翻攝）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭市縣民大道、環市東路昨（19日）凌晨2時驚傳飛車追逐槍擊案，事發當時一名23歲劉姓男子因催債不成，開車尾隨22歲羅姓男子的車輛，接著追撞對方的車，並朝羅男車內猛開三槍，造成羅男身中兩槍，送醫搶救宣告不治。劉男持槍赴警局自首，宜蘭地檢署昨晚開庭後向法院聲請羈押禁見，而根據最新消息，宜蘭地院今早裁定劉男羈押禁見。

▲警方封鎖遭開槍身亡的羅姓男子自小客搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

回顧整起事件，22歲有槍砲前科的羅姓男子積欠劉男26萬多元，而劉男催債不成，昨（19日）開著黑色自小客車，尾隨羅男的白色自小客車，在宜蘭市市民大道跟環市東路口附近猛撞羅男的車，等對方停車後，直接往羅男車內猛開3槍。

羅男身中兩槍，其中一槍從太陽穴貫穿頭部、一槍射進頸部，送醫不治。另外，與羅男同行、坐副駕駛座的吳男左手中一槍，送醫後無生命危險，而劉男則在犯案後帶著手槍及8顆子彈，直接到宜蘭警分局自首。

據悉，劉男依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦，但警訊時僅稱羅男欠債不還才會行兇，但面對其他問題都避而不答。宜蘭地檢署19日晚間開庭，認為劉男涉案情節重大且有串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

對此，稍早最新消息，宜蘭地院今上午召開羈押庭，法官依殺人罪嫌，裁定劉男羈押禁見獲准。至於詳細情形，仍有待調查釐清。