打疫苗返台「自願登錄」不另發證明　指揮中心：小黃卡限國內接種

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，國外返台民眾只要接種的WHO認證的6種疫苗，可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，亦視為有效劑次，其中也包含中國科興、國藥疫苗，僅接種過一劑者，也可視國內現有疫苗予以補打。指揮中心發言人莊人祥表示，登錄為自願性質，可作為後續到醫院查核登記。

指揮中心視為有效劑次的六種疫苗分別為AZ、Moderna（莫德納）、Pfizer/BioNTech（BNT）、Janssen（嬌生）、Sinopharm（中國國藥）、Sinovac（中國科興），但對於國外接種非WHO核發EUL之COVID-19疫苗，無論是否完成接種，皆視同未接種。

莊人祥表示，若僅在國外接種過一劑疫苗，返台後指揮中心會想辦法幫忙補強，但若接種的剛好是台灣未購買的疫苗，只能依照現有疫苗幫忙接種，且與前一劑須間隔28天以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於國內接種疫苗後會核發的小黃卡，部分民眾也打完第一劑出國後，也會拿出小黃卡給當地醫事人員補登。被問及該作為是否能被指揮中心認定？莊人祥回應，還是建議拿國外接種證明，但如果醫師幫忙接種後有在小黃卡上簽名，指揮中心也會承認，但詳細情況還有待內部確認。

最後，莊人祥提到，國外接種疫苗返台登錄NIIS系統是採自願性質，如果在國外有接種過WHO認證的6種疫苗，都可以到衛生所登記，未來到醫院看病或探病時，也能作為接種依據，但仍建議隨身攜帶國外接種紀錄較為保險。

至於被問及有民眾從中國大陸接種疫苗返台後申請小黃卡是否違規？副指揮官陳宗彥表示，小黃卡僅限於國內接種使用，據了解該民眾黃卡已被回收。