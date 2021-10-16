「死忠莫粉」有機會！　莊人祥：莫德納到貨有望再給第一劑

記者嚴云岑／台北報導

苦等第二劑多時的「莫德納孤兒」，只要在7月16日前接種過第一劑就符合預約資格。不過，7月16日後打過莫德納的民眾，也陸續10周屆滿，被問及還有多少疫苗缺口？指揮中心發言人莊人祥回應，約有30多萬人無法排進第十二輪名單，若11月疫苗到貨，就可陸續消化。

指揮中心公布第十二輪莫德納第二劑預約資格，7月16日前接種第一劑的55歲以上民眾，可於10月19日下午2時至10月20日中午12時預約，10月22日至10月27日施打；7月16日前接種第一劑的18歲以上民眾，10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑；10月28日至11月3日施打。

我國自購莫德納疫苗共計605萬劑，截至10月8日已到貨371萬劑，尚餘233萬劑未到貨。莊人祥表示，第十二輪接種完後，約有30多萬人在11月底前也會面臨10周屆滿，若屆時疫苗順利到貨，就可陸續消化。

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莊人祥另提到，之後每個月也會陸續有民眾需打莫德納第二劑，但數量都不大，餘下的200萬劑莫德納疫苗，經過精算後會再開放給第一劑接種，不會用於混打。

根據指揮中心統計，截至今（16）日下午1時止，還有37萬名「死忠莫粉」尚未接種過第一劑，這也代表未來疫苗到貨後，將有機會打得到。