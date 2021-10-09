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《魷魚遊戲》揭開南韓社會底層　貸款像買咖啡、根本沒錢看這影集

▲《魷魚遊戲》服裝顏色也有意義。（圖／翻攝自Instagram／Netflix Korea）

▲《魷魚遊戲》相當火熱。（圖／翻攝自Instagram／Netflix Korea）

記者崔子柔／綜合報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上架播出後，引起追劇熱潮，更是首支全球Netflix排行榜冠軍的亞洲作品。英國媒體《衛報》指出，從《魷魚遊戲》受歡迎的程度可見，觀眾對於「被債務壓垮」的經驗並不陌生，但以南韓社會作為戲劇背景絕非巧合。

報導指出，南韓去年的家庭債務GDP比率高達103%，是亞洲唯一破百的國家，去年12月家庭債務更達到1.89兆美元新高，一般家庭就算把所有收入都存起來也不足以還債。

南韓智庫新社會研究院表示，2013年第4季時，有50%南韓家庭向非一般儲蓄銀行借貸，許多人為了償還債務又到別處借款，「這裡貸款就像買咖啡一樣容易。」

▲《魷魚遊戲》服裝顏色也有意義。（圖／翻攝自Instagram／Netflix Korea）

▲《魷魚遊戲》揭開南韓社會底層狀況。（圖／翻攝自Instagram／Netflix Korea）

35歲、曾為IT工程師的崔先生受《衛報》訪問指出，他曾在有「韓國矽谷」之稱的京畿道城南市盆唐區板橋新都市工作，但因長年加班影響健康狀況，籌備一年多後和妻子搬回仁川老家開酒吧，只為了每天能多一點睡眠時間，哪怕只是多出一個小時。

崔先生在2年前辭職，才剛完成酒吧開幕，新冠疫情就直直衝擊了他，因為南韓實施9點後餐飲業提早打烊，他幾乎沒有客人上門，房租積欠了4個月，他只好向銀行貸款，後來為了還債，又向民間融資機構借錢，利率高達17%，但也是逼不得已。

崔先生請父母照顧他2名年幼的孩子，自己當起外送員，妻子則到餐廳工作，現在的他相當畏懼他人的眼光，只看在晚上敢出來散步抽菸、看看流浪貓，避開人群。

崔先生也聽說不少關於《魷魚遊戲》的事，不過卻沒有錢再付費上Netflix收看，「不知道有誰會願意我借用帳號，而且我幹嘛看一群負債的人？我不如照鏡子就好了。」

►平口褲竟然「涼涼的」！

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