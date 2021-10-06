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快訊／第10輪BNT「加開61~63歲」　明天開放8小時預約、10日開打

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第十輪疫苗今起接種，這一期BNT原開放至64歲以上一般民眾，指揮中心今天晚間宣布，加開9/29前完成登記的61~63歲族群可打BNT，符合資格約10萬人，明天上午10點到下午6點共8小時可預約，10/10日開打。

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期將於10月7日上午10時至10月7日下午6時止，增加開放「9月29日前意願登記BNT疫苗之63歲至61歲民眾[即1958/1/1(含)-1960/12/31(含)間出生] (不含第9類對象)」，進行第一劑BNT疫苗預約，並預定於10月10日至10月14日施打。

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第十輪BNT原開放的三類對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，指揮中心發言人莊人祥說明，總計有39萬6259人符合預約資格，當中完成預約者29萬7157人，有約10萬人未進行預約，也因此決定再加開10萬人，年齡範圍則落在61~63歲間。

指揮中心說明，10月7日上午10時至10月7日下午6時，僅開放上述增加開放對象進行預約；符合上述預約資格者將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，預約平臺第十期前次(10月4日上午10時至10月5日下午4時止)已宣布之符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，總計約29.7萬人完成預約，並將於10月6日至10月14日施打。

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