全球股市Q4有望再走高！　銀行專家揭6大佈局

▲瑞銀預估全球股市有望再走高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

全球股市在強勁的經濟和企業獲利增長推動下，在今（2021）年第３季再創新高，但不同的是，股票大漲之際債券收益率也大幅下滑，展望第4季，銀行專家預計「股市有望進一步走高」，是時候對股票和收益率策略精挑細選，並考慮分散配置於另類投資，長期建議把握醫療保健的驅動因素，或淨零碳排轉型以及在數位化趨勢下受益的主題。

第一，把握全球經濟增長的贏家；瑞銀指出，今年GDP增速或許已經觸頂，但受益於消費支出、零售商回補庫存以及貨幣和財政刺激措施，經濟增長仍可能保持較高的水準，這應會推動企業獲利持續穩健增長，他們預計今年全球企業盈餘將增長42%，2022年增長9%。

整體而言，這種環境對股票市場有利，尤其是能源和金融類股、美國中型股以及受益於經濟重啟的公司。相比之下，工業、房地產和日常消費等行業的上行空間有限。

第二，尋求「非傳統」收益率；今年債券收益率大幅下降且信用利差收窄，這意味著目前公開發行的債券市場機會有限，就連美國和歐洲的高收益信用債也只有「低收益」潛力，不過，亞洲前景依然正面，持有現金或傳統債券但尋求額外收入的投資者應考慮其他收益來源，比如私募債券、優先級貸款、主動型固 定收益、直接房地產和外匯，或採用槓桿及波動率連結策略。

第三，利用另類投資進行多元化配置；在債券收益率處於低點之際，分散投資組合配置對投資者而言愈發具挑戰難度，尤其是考慮到全球股市位於歷史高點，以及delta變異株、中國監管和地緣政治等方面的風險，尋求分散風險和回報來源的投資者應考慮避險（對沖）對沖基金和私募市場，以及可能帶來另類回報的結構化投資。

第四，尋求醫療保健行業的機會；全球醫療保健行業提供了兼具防禦性和長期增長潛力的機會，不僅需求彈性相對較低，其長期結構性驅動因素也頗具吸引力，經濟指標見頂後，這類行業往往會跑贏大盤，製藥是該行業中最具防禦性的領域，醫療科技股最能受益於後疫情時代的復甦趨勢，健康科技和基因療法等轉型主題帶來了長期結構性增長的機會，投資者應將上述領域全部納入投資組合。

第五，淨零碳排放轉型佈局；全球持續向淨零碳排放轉型，這應有利於發展綠色科技和提供潔淨空氣解決方案的企業，並在碳市場中創造新的機會，這些策略均屬於更廣泛的可持續投資領域，也是他們青睞的全球投資方式。

第六，投資長期主題；除了醫療保健以及以上主題，瑞銀指出，隨著交通運輸、製造業和金融服務等各行各業的數位化轉型持續推進，智慧出行和自動化，受益於數位資產領域增長的公司以及網路安全（自動化和數位化的 重要賦能者）也很有機會。