　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流感疫苗開打首日系統當機！資料傳不上去　莊人祥：不影響個資

▲▼疾管署流感疫苗開打記者會。（圖／疾管署提供）

▲流感疫苗昨開打，歐陽靖帶兒子新醬來示範接種疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗昨天開打，然而「流感疫苗管理系統」卻傳出當機，無法上傳接種資料。疾病管制署副署長莊人祥今（2）日證實此事，從昨天下午開始出現狀況，主要是影響人數統計，但只要補登即可，民眾個資不受影響，目前還在持續搶修中。

今(110)年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數，疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年狀況比較特別，新冠疫苗和流感疫苗接種作業同時進行，傳出流感疫苗打氣受到影響，踴躍度不如去年。至於流感疫苗開打首日實際接種數目，衛福部長陳時中回應，這幾天各類施打數量較大，相對統計還未完成，可能無法每天向外界報告，過幾天會再進行說明。

不過，接種現場包含醫院、診所等都傳出上傳接種資料的「流感疫苗管理系統（IVIS）」當機，無法上傳疫苗接種資料。莊人祥受訪證實，昨天下午開始系統出現無法上傳資料情況，進一步瞭解CPU持續滿載，正在進行搶修，由於該系統近期有進行系統更新，有可能程式受到影響，還在持續瞭解中。

莊人祥強調，接種資料只要補登記即可，不會影響到民眾個資，主要是人數統計、各類族群接種狀況等；而該系統也僅登載流感疫苗相關資料，和其他疫苗接種無關連。

陳時中記者會中再度呼籲，希望大家盡快去打流感疫苗。疾管署指出，流感疫苗除能減少流感的感染風險和降低重症機率外，對於新冠肺炎也具有減少重症的效果。國內去年流感疫苗接種踴躍，加上衛生防護措施，整個流感季僅有2起重症、1起死亡，和前幾年相比大幅度下降。

疾管署也提醒，今年全臺約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
豪雨夜襲轉紅！　2區域恐生颱風
快訊／老K「我絕對不會跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤
首例！建案搞熱銷假象　中市府查炒房「最重罰5000萬」
金鐘／挑戰100種哭法成功！小薰《大債時代》奪迷你劇集女配角
金鐘／薛仕凌《做工的人》奪迷你劇集男配角
金鐘／迷你劇集「最具潛力新人獎」得主出爐了
超商女店員遭挖眼毀容！2次進出開刀房　最新手術狀況曝光
許孟哲變了！　「感覺不太一樣」網看傻：太扯
金鐘／大霈《原來是匠紫》勇奪生活風格節目主持人獎
飯店拆除突倒塌　3負責人10萬元交保！
女星走錯位置「工作人員大罵」全被播出！　後台對話超激動
盤點紅毯五帥！　他「性感胸肌全放送」噴鼻血
金鐘／《天橋》超狂！再一獎入袋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預約莫德納「第二劑殘劑」被拒！他接種滿10週崩潰：好想重選

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

流感疫苗開打首日系統當機！資料傳不上去　莊人祥：不影響個資

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　違《醫療法》下場曝

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

預約莫德納「第二劑殘劑」被拒！他接種滿10週崩潰：好想重選

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

流感疫苗開打首日系統當機！資料傳不上去　莊人祥：不影響個資

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　違《醫療法》下場曝

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」　萬人怒：第7點最該死

國慶日恐遇颱風攪局！連假變天機會增　低壓很可能「走向台灣」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

別記錯！第十輪BNT提前開打　一圖掌握4大疫苗最新接種時間

金鐘獎／《kakudan時光機》一連拿下2獎！　薛紀綱連續3年得獎

不斷更新／《福爾摩沙守護者》獲自然科學紀實節目獎！

鄭人碩高調放閃…遭酸民怒嗆「狗男女」　小薰罕見截圖護愛！

金鐘獎／《飢餓》3年沒入圍…許孟哲宣布「更長遠目標」！孫協志：從現在開始

金山水尾漁港海天美景百看不厭　接觸大自然緩解身心壓力

金鐘獎／小薰摘金盼傳「好孕」！　淚謝父母：雖然我的媽媽不在了

預約莫德納「第二劑殘劑」被拒！他接種滿10週崩潰：好想重選

金鐘・紅毯／「返校CP」互動超暖！　鄭元暢「凍齡」現身帥翻

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

生活熱門新聞

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

Toyz涉毒「女友不知情」　前隊友忍不住開噴：騙肖欸

校園缺口減少！第十一輪BNT年齡望下放

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

鄉民公認「最假掰防疫政策」是它　狂喊：一堆人都沒遵守

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

快訊／第十輪接種日提前一天！

口罩鬆綁明宣布！陳時中：夜市邊走邊吃還是不行

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

女星拋震撼彈「宣布結婚」

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

金鐘獎／KID「帶小鬼」走紅毯了！

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉爭

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面