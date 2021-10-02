流感疫苗開打首日系統當機！資料傳不上去　莊人祥：不影響個資

▲流感疫苗昨開打，歐陽靖帶兒子新醬來示範接種疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗昨天開打，然而「流感疫苗管理系統」卻傳出當機，無法上傳接種資料。疾病管制署副署長莊人祥今（2）日證實此事，從昨天下午開始出現狀況，主要是影響人數統計，但只要補登即可，民眾個資不受影響，目前還在持續搶修中。

今(110)年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數，疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

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今年狀況比較特別，新冠疫苗和流感疫苗接種作業同時進行，傳出流感疫苗打氣受到影響，踴躍度不如去年。至於流感疫苗開打首日實際接種數目，衛福部長陳時中回應，這幾天各類施打數量較大，相對統計還未完成，可能無法每天向外界報告，過幾天會再進行說明。

不過，接種現場包含醫院、診所等都傳出上傳接種資料的「流感疫苗管理系統（IVIS）」當機，無法上傳疫苗接種資料。莊人祥受訪證實，昨天下午開始系統出現無法上傳資料情況，進一步瞭解CPU持續滿載，正在進行搶修，由於該系統近期有進行系統更新，有可能程式受到影響，還在持續瞭解中。

莊人祥強調，接種資料只要補登記即可，不會影響到民眾個資，主要是人數統計、各類族群接種狀況等；而該系統也僅登載流感疫苗相關資料，和其他疫苗接種無關連。

陳時中記者會中再度呼籲，希望大家盡快去打流感疫苗。疾管署指出，流感疫苗除能減少流感的感染風險和降低重症機率外，對於新冠肺炎也具有減少重症的效果。國內去年流感疫苗接種踴躍，加上衛生防護措施，整個流感季僅有2起重症、1起死亡，和前幾年相比大幅度下降。

疾管署也提醒，今年全臺約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。